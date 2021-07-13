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المدير الفني للزمالك يرفض خوض مباراة أسوان بسبب للأهلي

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المدير الفني للزمالك يرفض خوض مباراة أسوان بسبب للأهلي المدير الفني للزمالك يرفض خوض مباراة أسوان بسبب للأهلي

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أكد محمد صلاح المدير الفني السابق ونجم نادي السابق، أن قرار مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب قراراً صحيحاً، مشيراً إلى أنه لا يوجد تعنُت من المجلس في عدم خوض المباراة.

وأضاف صلاح في تصريحات تلفزيونية: «أن قرار مجلس إدارة نادي الزمالك في عدم خوض مباراة أسوان ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ، قراراً صحيحاً، فليس منطقياً أن يخوض فريق مباراة في نصف النهائي، وفي المقابل الفريق المنافس الاهلي لم يخض سوى مباراة وحيدة في البطولة ذاتها، ولذلك أرى أن القرار ليس به أي شكل من أشكال التعنت والدخول في صراعات مع اللجنة المكلفة بإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، بل أن القرار جاء حرصاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع» .

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