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بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة الأدبية بالشرقية

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بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة الأدبية بالشرقية بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة الأدبية بالشرقية

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توافد طلاب الشعبة الأدبية بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الشرقية، منذ قليل، على لجان الامتحانات استعدادا لدخول المدارس لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية فى العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية والوقائية المشددة.

فيما حرص أولياء الأمور علي مرافقة أبنائهم الطلاب إلى المدارس، وقاموا بعمل مراجعة نهائية لمنهج اللغة الأجنبية الثانية المقرر الامتحان فيه اليوم، قبيل دخول المدارس التي بدأت فتح أبوابها للسماح لدخول الطلاب، وذلك وسط إجراءات إحترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الإمتحانية.

ويؤدي امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالشرقية، نحو 45 ألف طالب وطالبة أمام 162 لجنة موزعة على مستوى ٢٠ إدارة تعليمية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وسط إجراءات إحترازية وأمنية مشددة، وذلك بالتنسيق بين مديريات التربية والتعليم، والصحة، والداخلية ،والتأمين الصحي ،وروساء المدن والأحياء.

المصرى اليوم

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