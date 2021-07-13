ختام موسم توريد القمح في الإسكندرية رسميًا .. والصوامع تستقبل 126.5 ألف طن

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، ختام موسم توريد واستلام الأقماح المحلية بصوامع وبناكر وهناجر الاسكندرية للعام 2021.

وأضاف أن لجان استقبال القمح المحلى المشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية،انهت أعمالها بنجاح هذا الموسم بتحقيق توريد كميات من الأقماح المحلية منذ بداية التوريد حتى نهاية موسم التوريد بإجمالي ١٢٦٥٠٠.٩٣٨ طن طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن هذا الموسم يعتبر من المواسم المتميزة في كميات الأقماح المحلية الموردة إلى الصوامع والبناكر والهناجر، موجهاً الشكر للعاملين في هذا المجال ولجان الاستلام التي أبلت بلاء حسنا واتبعت التعليمات المنظمة لهذا الشأن بدقة عالية كذلك اتباعها الإجراءات الاحترازية في ظل فيروس كورونا.