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الداخلية تكشف ملابسات تداول عن إختطاف طفل بكفر الشيخ ..(التفاصيل )

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الداخلية تكشف ملابسات تداول فيديو عن إختطاف طفل بكفر الشيخ ..(التفاصيل ) الداخلية تكشف ملابسات تداول عن إختطاف طفل بكفر الشيخ ..(التفاصيل )

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على أحد مواقع التواصل الاجتماعى بشأن اختطاف طفل بكفر الشيخ.
قالت الداخلية في بيان صادر صباح اليوم الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «يوتيوب» متضمناً الادعاء باختطاف طفل من جده لوالده مقيم بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ والتعدى عليه بالضرب».
وأضافت: «بالفحص، تبين أنه بتاريخ 11 يوليو الجاري تبلغ لمركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ بوجود مشاجرة بإحدى القرى بدائرة القسم بين كلٍ من طرف أول (جد الطفل. ا، ونجلته) وطرف ثان (أحد الأشخاص، ونجله)، وذلك على أثر خلافات زوجية بين نجلة الأول ونجل الثانى، قام على أثرها الطرف الثانى بأخذ الطفل «نجلهما» وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخلاء سبيل الطرفين عقب العرض على النيابة العامة في ذات اليوم».
وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط كلٍ من (طالبة وشقيقها) لقيامهما بنشر الفيديو الذي يتضمن نشر الواقعة على خلاف الحقيقة.. وبسؤالهما عللا قيامهما بنشره كوسيلة للضغط على والد الطفل لإعادته لوالدته.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما» .

المصرى اليوم

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