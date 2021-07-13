«زي النهارده».. وفاة كمال الدين رفعت أحد الضباط الأحرار 13 يوليو 1977

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في مدينة الإسكندرية وفى أول نوفمبر١٩٢١، ولد كمال الدين محمود رفعت لأب يعمل مهندساً للرى، حصل على الابتدائية من مدرسة الأورمان في ١٩٣٤، ثم التوجيهية ١٩٤٠ والتحق بالكلية الحربية التي تخرج فيها في يوليو ١٩٤٢،انضم لشباب الوفد، ثم اتصل ببعض التنظيمات اليسارية، لكن أهم علاقاته كانت بعزيز المصرى واستمرت هذه الصلة حتى وفاة عزيز باشا، شارك في تشكيل بعض المنظمات الخاصة لمهاجمة أفراد قوات الاحتلال في القاهرة والإسماعيلية.

اشترك كمال الدين رفعت في حرب فلسطين ١٩٤٨ وكان له دور بطولى بهذه المعارك وهناك التقى جمال عبدالناصر وانضم لتنظيم الضباط الأحرار في الخلية الأولى التي كونها عبدالناصر، وفى سنة ١٩٥٠ نقل إلى منقباد، ثم العريش لقد كان كمال رفعت عين التنظيم في القصر، وكان ينشر فكرة الثورة ويجمع حولها ضباط الجيش كما لعب دوراً مهماًف ى الإعداد للثورة وفى ليلة ٢٣يوليو ١٩٥٢، كلف بالقبض على بعض الرتب الكبيرة وبعد قيام الثورة، عين في المخابرات الحربية وأصبح مسؤولاً عن قسم بريطانيا، وبدأ في قيادة تنظيم حركة الكفاح المسلح في منطقة القناة.

تولى أعمال الفدائيين في القناة، وكانت عمليات سنة ١٩٥٤ تسير بجانب مفاوضات الجلاء. وفى أزمة مارس ١٩٥٤وقف موقفاً حاداً في مواجهة الذين أرادوا أن تنتهى الثورة وتسلم الأمور للأحزاب، لعب دوراً في ثورة العراق عام ١٩٥٨ ضد حكم نورى السعيد.

تولى رفعت عام ١٩٥٦ قيادة أعمال المقاومة السرية في القناة أثناء العدوان الثلاثى على مصر وكان الهدف القيام بحرب عصابات في الخطوط الخلفية للعدو، قاد عمليات الفدائيين الفلسطينيين داخل إسرائيل من سوريا والأردن ولبنان قبيل العدوان الثلاثى، وفى ١٩٦١ كان كمال رفعت أول وزير للعمل وارتبط ذلك بصدور القرارات الاشتراكية التي عكست المكاسب العمالية تولى إنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمى عندما كان نائب رئيس الوزراء للتعليم العالى والبحث العلمى عام ١٩٦٤ لعب دوراً خطيراً في علاقة ثورة يوليو بحركات التحررالوطنى والقومى على الساحة العربية، وظل مؤمناً ومناضلاً من أجل الوحدة العربية والكفاح العربى حتى آخر لحظة في حياته وعندما عاد من لندن في أوائل ١٩٧٤بعد أن عينه الرئيس أنور السادات سفيراً لمصر بإنجلترا، شارك في دعم منبر التجمع الوطنى الوحدوى «حزب التجمع» وأصبح المتحدث الرسمى له إلى أن توفى «زي النهارده» فى ١٣ يوليو ١٩٧٧.