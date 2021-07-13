جامعة الزقازيق تنظم مؤتمرا لاستعراض إنجازات مبادرة «حياة كريمة»

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نظمت جامعة الزقازيق مؤتمر الشباب الثاني، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد الدرندلى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رمضان نافع مستشار رئيس الجامعة للوقاية ومكافحة العدوى، والدكتور أحمد عنانى وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعمداء ووكلاء الكليات، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ولفيف من طلاب وطالبات الجامعة وسط اجراءات احترازية عالية، والذي تم خلاله مناقشة وعرض عدد من الموضوعات الهامة وما تم انجازه في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والدور الذي قامت به الشعبة الهندسية للجيش الثاني الميداني، وأنشطة جامعة الزقازيق ضمن مساهمتها الفعالة في تنفيذ المبادرة، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى باستاد الجامعة.

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري وكلمة للدكتور عثمان شعلان، رحب خلالها بضيوف المؤتمر وأن هذه الاحتفالية التي ينظمها طلاب جامعة الزقازيق، تعبيرا عن امتنانهم لدور الدولة الغير مسبوق في رفع المعاناة عن المواطنين بالقرى الاكثر احتياجا، من خلال مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة ذلك الحلم الذي تحول إلى مشروع قومي، فاصبحت واقعا حقيقيا نعيش فيه فهي فكرة بدأت من رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب عام2019 ،ورغم ضخامة هذا المشروع الذي يخدم ٥٨ مليون مواطن، ويعتبر واحدا من المشروعات القومية الكبيرة العملاقة التي شاهدناها خلال سبع سنوات من الانجازات الضخمة التي تقوم بها الدولة.

وأضاف رئيس الجامعة أن حياة كريمة نقلت قرى مصر نقلة حضارية يشهدها العالم اجمع، يتم تنفيذها في اطار الجمهورية الجديدة التي تتسم بالترابط الفعال والتنسيق التام بين جميع مؤسسات الدولة، لتحقيق الاهداف المرجوة بشكل منضبط ومستدام ،حيث استهدفت المبادرة عدد 4658 قرية بــــــ 20 محافظة على مستوى الجمهورية حتى الان، لتقديم السكن الكريم والخدمات التعليمية والصحية والانسانية، من بينهم 41 قرية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

وأكد الدكتور عثمان شعلان أن جامعة الزقازيق في ضوء التكليفات الرئاسية، بانها تشترك في حياة كريمة بالقيام ببعض الاعمال الاستشارية والتصميميات الهندسية، من أعمال الرفع المساحي وأعمال الطرق والصرف الصحي وأبحاث التربة، كما قامت جامعة الزقازيق بدورها من خلال القوافل الطبية البشرية والبيطرية، والعمل على زيادة ورفع الوعي عن طريق تنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الاسرة والصحة الانجابية وطب الاسرة والتدريب على المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من المبادرات الأخرى كمحو الأمية ومواجهة التطرف الفكري ومبادرة صنايعية مصر، ورصد المشكلات المجتمعية .

وفي ختام كلمته قدم الدكتور عثمان شعلان باسم جامعة الزقازيق جزيل الشكر والعرفان للقيادة المصرية الحكيمة ،صاحبة تلك المبادرة التي ساهمت في هذه النقلة الحضارية، كما تقدم بالشكر لجميع أجهزة الدولة التنفيذية والشعبة الهندسية للجيش الثاني الميداني والفرقة السادسة المدرعة،وكل القائمين على هذه المبادرة وطلبة وطالبات الجامعة الذين قاموا على تنظيم هذه الاحتفالية، وبإذن الله تستمر الإنجازات في دولة يرعاها الله ويقوم عليها من يؤتمن .

وفي كلمته تحدث العميد ياسرمحجوب، عن عمليات التطوير التي تجري في قري محافظة الشرقية في إطار مبادرة «حياة كريمة»، وأن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بمتابعة تنفيذ المبادرة، للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي، للأسر الأكثر احتياجا بالقرى المدرجة ضمن المشروع، والذي يرتقي بالحياة بقرى مركز الحسينية، مؤكداً على أهمية دور الشباب في المبادرة ودور القوات المسلحة فيها، وأن أعمال التطوير الجاري تنفيذها تسير على قدم وساق، حيث تم البدء في تنفيذ مشروعات كبيرة في قطاع مياه الشرب لعدد من القرى، وتمثلت المشروعات الجاري إنشائها في أعمال إحلال وتجديد ومد وتدعيم لخطوط المياه بأقطار وأطوال مختلفة وبنسب تنفيذ جيدة، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات، وذلك من خلال التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة .

ومن جانبه أوضح اللواء محمود سليمان، أن مبادرة «حياة كريمة» تستهدف تطوير الريف المصري على عدة مراحل، ومدى مساهمة القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ المشروع، وبمعدلات قياسية لإنهاء أكبر قدر ممكن من عمليات التطوير التي تجرى في قرى محافظة الشرقية في شتى القطاعات، بإستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة .

كما تناول الدكتور أحمد زايد عضو مجلس الشيوخ ،وعميد كلية الآداب جامعة القاهرة الأسبق ،الانعكاسات الاجتماعية لمبادرة حياة كريمة ودورها في تغيير نمط وجودة الحياة في الريف المصري، وأهمية مبادئ المبادرة في تحديث وتطوير منظومة القيم وبناء الإنسان في الريف والوصول لتحقيق التكامل بين سكانه، وإحداث تنمية شاملة بقري الريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، لرفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي، وكهرباء، وطرق وكباري، وغاز طبيعي، وإقامة منشآت تعليمية وشبابية، وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين .

كما تحدث الدكتور محمد أمين عبدالفتاح، مدرس المساحة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق والمشرف على الأعمال الحقلية وانتاج الخرائط بمبادرة حياة كريمة ،حول ما تم تقديمه من خدمة مجتمعية في اطار المبادرة بعرض تقريراً مصوراً بالفيديو عن دور جامعة الزقازيق في المبادرة، أعرب خلاله أهالي قرى مركز الحسينية بالشرقية عن بالغ سعادتهم من نتائج المبادرة الملموسة، حيث أنهم كانوا يعانون لسنوات طويلة من الإهمال في كافة الخدمات، حتي جاءت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعيد إعمار تلك القري وترسم البهجة على وجوههم، خاصة وأن كافة الآمال التي كانوا يحلمون بها في طريقها للتحقق.

اختتمت الفعاليات بحوار مفتوح وتلقى لمقترحات الطلاب حول المشاكل التي تواجههم داخل الجامعة، وداخل القرى والمراكز التابعين لها ،لوضع خطة لحل هذه المشاكل انطلاقاً من دور الجامعة التنموي والتنويري.