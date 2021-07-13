حاكم دبي بعد لقائه محمد بن زايد: القادم أجمل مع رجل نبيل

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وقال بن راشد، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إنه ناقش مع ولي عهد أبوظبي خلال اللقاء الذي جمع بينهما، والذي عقد في محمية المرموم في إمارة دبي الخليجية، مجموعة من المواضيع المتعلقة بتسريع التنمية في بلدهما.

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وتابع مؤكدا أن "لقاءات بو خالد (لقب الشيخ محمد بن زايد) مختلفة وأفكاره متجددة وطموحاته لدولة الإمارات ليس لها سماء، وهمه الأول والأخير مصلحتها وشعبها".

وختم حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدته بعبارة "القادم أجمل وأعظم مع رجل عظيم ونبيل".

وشارك الشيخ محمد بن راشد صورا للقائه مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد.

من ناحيته، علق ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على لقائه اليوم مع حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وكتب بن زايد في تغريديته على "تويتر": "التقيت أخي محمد بن راشد في دبي، ناقشنا إنجازاتنا الوطنية وتطوير الخطط الإستراتيجية الطموحة في التنمية والاقتصاد".

وأضاف مؤكدا أن "الإمارات بقيادة رئيسها، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ماضية في البناء والتنمية بخطى واثقة وتفاؤل نحو المستقبل بما يرسخ نجاح مسيرتها وتقدمها ويحافظ على مكتسباتها".