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الجزائر ترسل مساعدات طبية ولقاحات إلى تونس

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© Sputnik . mareim kadera

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، حسبما أعلنت الرئاسة التونسية، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، مشيرة إلى أن الهدف من المساعدات الطبية الجزائرية هو دعم جهود الدولة التونسية في مكافحة جائحة "كورونا".

ولفتت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء إلى تعهد الرئيس الجزائري بالوقوف إلى جانب تونس ودعمها بإمدادات طبية أخرى عند الحاجة، بينما وجه الرئيس التونسي رسالة شكر لما وصفه بـ"المبادرة النبيلة" التي تؤكد عمق الأخوة الصادقة بين الجزائريين والتونسيين.

يذكر أن الرئاسة التونسية أعلنت، في وقت سابق، أن البلاد ستتسلم دفعات جديدة من لقاحات "كورونا" ومعدات طبية من عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية، التي سترسل منحة طبية إلى تونس تشمل 500 ألف جرعة من اللقاحات.

ومن المقرر أن تتسلم تونس، اليوم الاثنين، 500 ألف جرعة من لقاحات "كورونا" من الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي ذلك بعدما تلقت تونس مساعدات طبية من وقطر خلال الأيام الماضية.

وقال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، في وقت سابق اليوم الاثنين، إنه يتوقع الانتصار على "كورونا" خلال الأيام المقبلة، وذلك رغم تفاقم الوضع الوبائي في البلاد بشكل كبير.

وأعلنت التونسية إجراءات جديدة تشمل تطبيق قانون الطوارئ الصحية، بينما قال المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في تونس، إن الوضع الوبائي في البلاد كارثي.

وتفاقمت الأوضاع الصحية في تونس خلال فترة وجيزة بصورة جعلت المنظومة الصحية في البلاد عاجزة عن التكفل بجميع المرضى داخل المستشفيات.

© Sputnik

لقاح ذو ناقلين لفيروس كورونا

SputnikNews

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