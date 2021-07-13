تامر حسني: جهة إنتاج مسلسل «آدم» رفضت محمد سامي كمخرج.. وأقنعتهم به

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تحدث الفنان تامر حسني عن كواليس أول تجربة للمخرج محمد سامي في مسلسل «آدم» الذي طُرح في الدراما المصرية عام 2011.

وقال تامر خلال استضافته ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، إنه لا يعتمد على أن يكون معه أعظم نجم في الكون أو مخرج، فهو يحب أن يقدم أشخاص جديدة موهوبة للسينما أو الدراما المصرية، منهم المخرج أكرم فريد الذي ترك أثر كبير في الجمهور بسلسلة أفلام عمر وسلمى.

وأضاف تامر: «ومن هؤلاء الناس أيضًا المخرج محمد سامي، فأنا مَن رشحته للمنتج في مسلسل آدم، وكانت جهة الإنتاج رافضةً تمامًا تولي مهام الإخراج لمحمد سامي لأنها ستكون أولى تجاربه الإخراجية وصغير السن، ورشحوا لي أسماء مخرجين كبار».

وتابع: «أصريت على رأيي حتى أقنعت جهة الإنتاج، وقلت: لا دا واحد صاحبي وشاطر، وبالفعل استطاع تقديم المسلسل بشكل ناجح جدًا».