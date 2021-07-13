أخبار عاجلة

أولمبياد طوكيو 2020.. محمد حمزة يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش -
طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء -
أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تتأهل للدور ربع النهائي بمنافسات التايكوندو -
بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا» -
تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء -
الشركات تعرضت لـ١٦٠ ألف هجوم إلكترونى.. و«كاسبرسكى»: نتوقع المزيد لعمل الموظفين خارج نطاق أمن المؤسسات -
رفع 8058 طن مخلفات من أحياء الجيزة -
تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف -
أولمبياد طوكيو 2020.. علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش.. ومحمد حسن يودع المسابقة -
اولمبياد طوكيو 2020.. أدهم حاتم وضحي هاني يودعان منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

تامر حسني: جهة إنتاج مسلسل «آدم» رفضت محمد سامي كمخرج.. وأقنعتهم به

Print
تامر حسني: جهة إنتاج مسلسل «آدم» رفضت محمد سامي كمخرج.. وأقنعتهم به تامر حسني: جهة إنتاج مسلسل «آدم» رفضت محمد سامي كمخرج.. وأقنعتهم به

لاقتراحات اماكن الخروج

تحدث الفنان تامر حسني عن كواليس أول تجربة للمخرج محمد سامي في مسلسل «آدم» الذي طُرح في الدراما المصرية عام 2011.

وقال تامر خلال استضافته ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، إنه لا يعتمد على أن يكون معه أعظم نجم في الكون أو مخرج، فهو يحب أن يقدم أشخاص جديدة موهوبة للسينما أو الدراما المصرية، منهم المخرج أكرم فريد الذي ترك أثر كبير في الجمهور بسلسلة أفلام عمر وسلمى.

وأضاف تامر: «ومن هؤلاء الناس أيضًا المخرج محمد سامي، فأنا مَن رشحته للمنتج في مسلسل آدم، وكانت جهة الإنتاج رافضةً تمامًا تولي مهام الإخراج لمحمد سامي لأنها ستكون أولى تجاربه الإخراجية وصغير السن، ورشحوا لي أسماء مخرجين كبار».

وتابع: «أصريت على رأيي حتى أقنعت جهة الإنتاج، وقلت: لا دا واحد صاحبي وشاطر، وبالفعل استطاع تقديم المسلسل بشكل ناجح جدًا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020.. محمد حمزة يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش

أولمبياد طوكيو 2020.. محمد حمزة يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش

طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء

طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء

أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تتأهل للدور ربع النهائي بمنافسات التايكوندو

أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تتأهل للدور ربع النهائي بمنافسات التايكوندو

بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا»

بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا»