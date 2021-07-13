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هاجم أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك السابق، أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري الكرة القدم، بسبب التعديلات التي طرأت على مواعيد مباريات الدوري والكأس.

وقال «ميدو» في تصريحات تلفزيونية: «مش قادر أفهم قرار اتحاد الكرة بوضع موعد لقاء أسوان وسط مباريات الدوري لضغط الزمالك»، مضيفًا: «لم أر هذا في العالم من قبل، أن يتم تغيير مواعيد المباريات فــي الدوري كأنها (دورة رمضانية)، لم أر في حياتي مثل ما يحدث في مصر».

وتابع: «هل يعقل أن يخرج رئيس اتحاد الكرة ليقول أنه وضع موعد لقاء اسوان في وسط مباريات الدوري ليضغط الزمالك مثلما يتم ضغط الأهلي، هل يوجد مثل هذا الكلام في كرة القدم؟!، حتى لو أنت تفكر بتلك الطريقة، لا تُصرح بهذا التصريح في وسائل الإعلام».

وأضاف: «كل قرارات الكرة المصرية يأخذها شخص واحد فقط وهو أحمد مجاهد، ولم أر في حياتي الهرجلة التي يدار بها نظام المسابقات في مصر في التوقيت الحالي».

ومضى يقول: «في وقت من الأوقات، قررت تأجيل مباريات الأهلي مشاركاته الأفريقية ولم يعترض أحد، ليه تربك حسابات الزمالك قبل نهاية الموسم، لكي يصبح لديه ضغط في المباريات مثل الأهلي؟ هو في كورة تدار بتلك الطريقة»، مضيفًا: «اتحاد الكرة لا يعمل لمصلحة نادي على حساب الآخر، ولكن الموضوع هو عدم احترافية الذين يديرون اتحاد الكرة ومسابقة الدوري».