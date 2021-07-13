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شريف العريان يحدد موعد سفر بعثة الأولمبية إلى طوكيو

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شريف العريان يحدد موعد سفر بعثة مصر الأولمبية إلى طوكيو شريف العريان يحدد موعد سفر بعثة الأولمبية إلى طوكيو

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قال شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية، إن اللجنة لم تستقر على حامل علم في حفل افتتاح الأولمبياد إلى الآن.

وأضاف العريان، في تصريحات تليفزيونية، أن بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو هي أكبر بعثة في تاريخ مصر، وفي تاريخ القارة الإفريقية.

وتابع: «أفراد البعثة سيغادرون على مراحل متفرقة وليس دفعة واحدة، أيام 16 و17 و18 يوليو، والافتتاح سيوافق 23 يوليو، ولم نستقر على حامل علم مصر في حفل الافتتاح، ولا يوجد ما يمنع أحمد الأحمر، أسطورة كرة اليد، من حمله».

المصرى اليوم

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