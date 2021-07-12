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طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء
-
الاثنين 26 يوليو 2021 06:49 صباحاً
أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تتأهل للدور ربع النهائي بمنافسات التايكوندو
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الاثنين 26 يوليو 2021 06:35 صباحاً
بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا»
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الاثنين 26 يوليو 2021 06:35 صباحاً
تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء
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الاثنين 26 يوليو 2021 06:35 صباحاً
الشركات تعرضت لـ١٦٠ ألف هجوم إلكترونى.. و«كاسبرسكى»: نتوقع المزيد لعمل الموظفين خارج نطاق أمن المؤسسات
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الاثنين 26 يوليو 2021 06:35 صباحاً
رفع 8058 طن مخلفات من أحياء الجيزة
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الاثنين 26 يوليو 2021 06:21 صباحاً
تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف
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الاثنين 26 يوليو 2021 06:21 صباحاً
أولمبياد طوكيو 2020.. علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش.. ومحمد حسن يودع المسابقة
-
الاثنين 26 يوليو 2021 06:21 صباحاً
اولمبياد طوكيو 2020.. أدهم حاتم وضحي هاني يودعان منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة
-
الاثنين 26 يوليو 2021 06:21 صباحاً
حدائق الإسماعيلية في خطر.. حشرة قاتلة تضرب «عاصمة المانجو»
-
الاثنين 26 يوليو 2021 06:07 صباحاً
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فيديو اليوم السابع
الإجابات النموذجية لامتحان الفرنساوي للثانوية العامة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 12 يوليو 2021 11:48 مساءً
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