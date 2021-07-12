نظام التسجيل للقاح وتطعيم المسافرين.. جدل بالبرلمان حول أولوية المستحقين

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ناقشت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الاثنين، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمود حمدي أبوالخير، وكيل اللجنة، والنائب عن محافظة سوهاج، بشأن عدم تخصيص عدد من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا للمسافرين خارج البلاد وتخصيص موقع خاص بهم للتسجيل، وبشأن عدم اتضاح سياسة وزارة الصحة في التطعيمات واللقاحات الخاصة بفيروس كورونا وأولوية المستحقين للتطعيم.

وأشار النائب محمود أبوالخير وكيل لجنة الشؤون الصحية، إلى عدم تخصيص عدد من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا وتوفيرها للمسافرين خارج البلاد، وتخصيص موقع خاص بهم للتسجيل والحصول على اللقاح، وعدم توفير اللقاحات المعتمدة خارج مصر مثل دول الخليج التي يتواجد بها ملايين العمالة المصرية الذين يتواجدون داخل مصر حاليا لظروف الأعياد والإجازات وينوون الرجوع إلى موطن عملهم بهذه الدول ولا يستطيعون بسبب عدم حصولهم على اللقاح المعتمد.

وأضاف أبوالخير، أن هناك ضرورة لفتح مراكز في كل محافظة لتطعيم المواطنين المسافرين للخارج، حتي لا يتم تعطيلهم عن عملهم والإضرار بهم، وأنه يمكن استغلال الوحدات الصحية المجهزة بانترنت لتسجيلهم وتطعيمهم، خاصة أن هناك دول تشترط التطعيم بلقاحات محددة للسفر إليها.

ولفت وكيل لجنة الشؤون الصحية، إلى أن هناك غياب تام من قبل الوزارة في سياستها بشأن أولوية الحصول على اللقاح، كما هو تم الإعلان عنه، حيث يوجد الكثير من أصحاب الأمراض وكبار السن مسجلين منذ فترة ولم يتحصلوا على اللقاح.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة من النائبة دينا عبدالكريم صادق مكسيموس، بشأن النظام الإلكتروني الخاص بتسجيل طلب التطعيمات.

وقالت النائبة دينا عبدالكريم، إنه من خلال تسجيل طلب المواطنين لتلقي لقاحات فيروس كورونا الكترونيا، تتكون قاعدة بيانات عن المواطنين وكذلك عن الأمراض، وغيرها، متسائلة: «كيف يتم الاستفادة من قاعدة البيانات؟».

وأشارت عبدالكريم، إلى ضرورة مراعاة الأولوية في تلقي لقاح كورونا، حيث إن الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهذه الفئات يجب ألا يتم تأخيرها، كما دعت إلى ضرورة الإسراع في تطعيم أكبر نسبة من المواطنين، وتجنب العشوائية في عملية التطعيم.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد بدراوي، بشأن تقاعس وزارة الصحة عن تطعيم المصريين بلقاح فيروس كورونا.

وقال بدراوي، في كلمته، إن هناك تأخر في مصر في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، مؤكدا أن هناك دول عربية وفي أوروبا وآسيا طعمت مواطنيها بنسب أكبر من مصر، قائلا: «حتي الآن في 7 شهور مصر طعمت 4 مليون مواطن، ومحتاجين نطعم حوالي 40 أو 50 مليون مواطن، إحنا تأخرنا أوي، من تم تطعيمهم لا يتعدوا 4%».

وتابع بدراوي: «معدل الوفيات بفيروس كورونا مرتفع في مصر قياسا بالعديد من الدول، ولابد وزارة الصحة توضح أسباب ارتفاع معدلات الوفيات، وإذا لم تتعدل نسب التطعيمات سأتقدم باستجواب في أكتوبر».

كما ناقشت لجنة الشؤون الصحية، طلبي إحاطة مقدمين من النائبة سارة النحاس، بشأن توفير آلية خاصة بعيدة عن نظام السيستم، لتلقى اللقاح للعمالة المصرية المسافرة للخارج وعدم ربطهم بمواعيد محددة لوجود بعض القري والمناطق تعانى من عدم وجود وحدات صحية أو مراكز لقاح، وبشأن تطعيم مراقبي الثانوية العامة.

وطالبت النحاس، بتطعيم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمقيمين في دور المسنين والرعاية، وتوجه فرق طبية إليهم لتسجيلهم وتطعيمهم.

وناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبة إيناس عبدالحليم، بشأن اعتماد لقاح فيروس كورونا «سينوفاك» من منظمة الصحة العالمية.