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«الدنيا بترقص» لـ تحقق 5 ملايين مشاهدة في 72 ساعة

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«الدنيا بترقص» لـ عمرو دياب تحقق 5 ملايين مشاهدة في 72 ساعة «الدنيا بترقص» لـ تحقق 5 ملايين مشاهدة في 72 ساعة

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حققت أغنية «الدنيا بترقص» للنجم 5 ملايين مشاهدة على موقع فيس بوك خلال 72 ساعة فقط من طرحها.

كان الهضبة قد طرح الأغنية ضمن حملة دعائية لصالح إحدى شركات المحمول، وفور طرحها تصدر تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

الأغنية من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج طارق العريان.

يذكر أن أغنية «الدنيا بترقص» هي التعاون الرابع بين الهضبة والمخرج طارق العريان، وكان أخر كليب تعاونا فيه هو أغنية «وأنا معاك» والتي أطلقت ضمن الحملة الدعائية لعطر عمرو دياب.

المصرى اليوم

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