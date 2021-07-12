والد طفل مصاب بالضمور العضلي: 34 مليون جنيه سعر علاج ابني.. والسيسي حاسس بالناس

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كشف كريم الدين محمود، والد الطفل آسر، المصاب بالضمور العضلي الشوكي، تفاصيل الحقن ثانى لنجله بدواء ثمنه 34 مليون جنيه.

وقال محمود، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» على شاشة «المحور»: «اتجهنا لعدد من الأطباء لتشخيص نجلي، واكتشفنا إصابته بضمور عضلى من النوع الأول، ولما عرفت سعر العلاج أصبت بالصدمة، وخصوصًا أن علاجه الأغلى بالعالم، وفاتورة علاجه صعبة».

وتحدث عن مبادرة الرئيس السيسي، قائلًا: «فرحة ما بعدها فرحة.. ومكناش مصدقين نفسنا.. الرئيس السيسي يتحرك لمصلحتنا، وحاسس بالناس».

وشهد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عملية حقن الطفل آسر، الذي يبلغ من العمر سنة وعشرة أشهر، والتي أجريت للمرة الثانية على مستوى مصر بمستشفى عين شمس التخصصي التابع لمستشفيات جامعة عين شمس.

وقام أطباء مستشفى عين شمس التخصصي تحت إشراف الدكتورة ناجية على فهمي مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس، بعلاج وحقن الطفل كريم، بدواء «زولجينزما zolgensma» والذي يعد الدواء الأعلى سعراً في العالم وتبلغ قيمته 2.125 مليون دولار بما يوازي 34 مليون جنيه مصري.