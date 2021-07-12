أخبار عاجلة

طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء -
أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تتأهل للدور ربع النهائي بمنافسات التايكوندو -
بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا» -
تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء -
الشركات تعرضت لـ١٦٠ ألف هجوم إلكترونى.. و«كاسبرسكى»: نتوقع المزيد لعمل الموظفين خارج نطاق أمن المؤسسات -
رفع 8058 طن مخلفات من أحياء الجيزة -
تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف -
أولمبياد طوكيو 2020.. علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش.. ومحمد حسن يودع المسابقة -
اولمبياد طوكيو 2020.. أدهم حاتم وضحي هاني يودعان منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة -
حدائق الإسماعيلية في خطر.. حشرة قاتلة تضرب «عاصمة المانجو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

والد طفل مصاب بالضمور العضلي: 34 مليون جنيه سعر علاج ابني.. والسيسي حاسس بالناس

Print
والد طفل مصاب بالضمور العضلي: 34 مليون جنيه سعر علاج ابني.. والسيسي حاسس بالناس والد طفل مصاب بالضمور العضلي: 34 مليون جنيه سعر علاج ابني.. والسيسي حاسس بالناس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف كريم الدين محمود، والد الطفل آسر، المصاب بالضمور العضلي الشوكي، تفاصيل الحقن ثانى لنجله بدواء ثمنه 34 مليون جنيه.

وقال محمود، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» على شاشة «المحور»: «اتجهنا لعدد من الأطباء لتشخيص نجلي، واكتشفنا إصابته بضمور عضلى من النوع الأول، ولما عرفت سعر العلاج أصبت بالصدمة، وخصوصًا أن علاجه الأغلى بالعالم، وفاتورة علاجه صعبة».

وتحدث عن مبادرة الرئيس ، قائلًا: «فرحة ما بعدها فرحة.. ومكناش مصدقين نفسنا.. الرئيس السيسي يتحرك لمصلحتنا، وحاسس بالناس».

وشهد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عملية حقن الطفل آسر، الذي يبلغ من العمر سنة وعشرة أشهر، والتي أجريت للمرة الثانية على مستوى بمستشفى عين شمس التخصصي التابع لمستشفيات جامعة عين شمس.

وقام أطباء مستشفى عين شمس التخصصي تحت إشراف الدكتورة ناجية على فهمي مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس، بعلاج وحقن الطفل كريم، بدواء «زولجينزما zolgensma» والذي يعد الدواء الأعلى سعراً في العالم وتبلغ قيمته 2.125 مليون دولار بما يوازي 34 مليون جنيه مصري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف

تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف

رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر

كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر