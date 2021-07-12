رئيس جامعة الأقصر يترأس مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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عقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الإثنين، جلسة مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رقم 3 لعام2021 .

ووافق المجلس على عدة قرارات جاء أهمها: تفعيل وحدة الدراسات العليا لبدئه في العام الدراسى الجديد، وكذلك تفعيل لائحتي وحدات إدارة المشروعات .

كما وافق المجلس على تنظيم مبادرة وورشة عمل (اعرف جامعتك.. اعرف كليتك)، خلال منتصف أغسطس المقبل، والتي تستهدف تعريف طلاب الثانوية العامة، ببرامج وكليات الجامعة، بمشاركة اتحاد الطلاب، تمهيدًا لبدء التنسيق بالجامعات ..

وأقر المجلس موافقته لعقد ندوات لمناقشة الأحداث والمتغيرات الجارية في المحافل الدولية والمحلية، لتنمية الوعي السياسي والاجتماعي والاقتصادى لدى الطلاب، إلى جانب تنظيم مسابقات للبحوث فردية وجماعية من خلال تناول موضوعات ذات أبعاد أمنية وقانونية واقتصادية ترتبط بما تموج به الساحة الأمنية من متغيرات، وإشراك الأطراف المجتمعية (التربية والتعليم -الشباب والرياضة -الجمعيات الاهلية) في أنشطة الجامعة .

واختتم المجلس جلسته بالموافقة عل مقترح إقامة اليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة، لمرور 25 عامًا على إنشائها، كما وافق المجلس على دراسة مقترح الأسبوع البيئي، والذي يضم عدة أنشطة من بينها؛ إقامة معرض فني خاص بالحرف البيئية، وتسيير قوافل طبية للقرى، وتنظيم ندوات توعية وقوافل للإبداع الفني.