أخبار عاجلة

طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء -
أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تتأهل للدور ربع النهائي بمنافسات التايكوندو -
بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا» -
تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء -
الشركات تعرضت لـ١٦٠ ألف هجوم إلكترونى.. و«كاسبرسكى»: نتوقع المزيد لعمل الموظفين خارج نطاق أمن المؤسسات -
رفع 8058 طن مخلفات من أحياء الجيزة -
تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف -
أولمبياد طوكيو 2020.. علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش.. ومحمد حسن يودع المسابقة -
اولمبياد طوكيو 2020.. أدهم حاتم وضحي هاني يودعان منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة -
حدائق الإسماعيلية في خطر.. حشرة قاتلة تضرب «عاصمة المانجو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. وفد "سبق" يلبي دعوة "القرني" ويطّلع على "ملهم العالم"

Print
وقّع عبارات إهداء كتابه بعد تناول العشاء.. والتدشين قريبًا

شاهد.. وفد

لبت صحيفة "سبق" الدعوة التي قدمها الشيخ الدكتور عائض القرني، لزيارته في منزله الجديد بحي النرجس، والاطلاع على كتاب "ملهم العالم" الذي يستعد لتدشينه في الأسواق الثقافية المحلية والعالمية قريبًا.

واستقبل الشيخ "القرني" وأبناؤه ومستشاروه، وفد "سبق" المكون من مساعد رئيس التحرير للتخطيط والتطوير عبدالرحمن الجوهري، ومدير العلاقات العامة أحمد المبارك، ومدير تحرير المنطقة الوسطى عبدالإله القحطاني، ورئيس القسم السياحي خالد خليل، والمحررين عيسى الحربي، وعبدالحكيم شار، ورئيس قسم التصوير فايز الزيادي، والمصورين عبدالله النحيط وعبدالملك سرور.

وتحدث "القرني" عن منتجه الأدبي والعلمي "ملهم العالم" الذي يحكي سيرة النبي، صلى الله عليه وسلم، حيث تمت طباعته بعدة لغات تمهيدًا لطرحه، كما يحوي قصيدة سينشدها الفنان محمد عبده.

وبعد تناول وجبة العشاء المعدة للضيوف؛ وقّع الشيخ الدكتور عائض القرني عبارات الإهداء على الكتب وقدمها للوفد بخط يده.

شاهد.. وفد

شاهد.. وفد

شاهد.. وفد

شاهد.. وفد

شاهد.. وفد

شاهد.. وفد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة