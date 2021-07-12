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إعادة افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت إصابة 6 مصلين بكورونا

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إعادة افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت إصابة 6 مصلين بكورونا إعادة افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت إصابة 6 مصلين بكورونا
مسجدان بالشرقية ومسجد واحد في كل من الرياض ونجران والباحة والقصيم

إعادة افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت إصابة 6 مصلين بكورونا

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 6 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما عُقِّم واكتملت جاهزيته خلال 156 يوماً 1822 مسجداً, يأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وأُعيد فتحها هي: مسجدان بمنطقة الشرقية ومسجد واحد في كل من مناطق الرياض ونجران والباحة والقصيم.

وبينت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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