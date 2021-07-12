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بسبب تذكرة.. مواجهة بين عمرو أديب ووزير الطيران على الهواء

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بسبب تذكرة.. مواجهة بين عمرو أديب ووزير الطيران على الهواء بسبب تذكرة.. مواجهة بين عمرو أديب ووزير الطيران على الهواء

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قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن قيمة تذكرة الطيران الداخلي كانت تصل إلى 4500 جنيه حتى يناير 2021، حيث تم تدشين مبادرة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو، وكانت تبلغ قيمة تذكرة الأقصر 1500 جنيه، والغردقة شرم الشيخ 1800 جنيه.

وأشار «منار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي »، مساء الاثنين، إلى أنه بعد انتهاء المبادرة تقرر خفض قيمة تذكرة الطيران لشرم الشيخ والغردقة كسعر ثابت 2150 جنيه، مؤكدا أن شركة مصر للطيران لا تحتكر الطيران الداخلي بل هو مفتوحا لكل الشركات العاملة في مصر.

ورد الإعلامي عمرو أديب، «2150 جنيه دي للطيارتين بتوع الفجر غير كده سعر التذكرة 2500 جنيه»، وقاطعه وزير الطيران، «والله أبدا التذكرة بـ 2150».

ومن ناحيته عرض الإعلامي عمرو أديب صورة لحجز تذكرة إلى شرم الشيخ، قائلا: «أنا خليتهم يحجزوا ليا.. وسعر التذكرة 2495 جنيه.. أنا حاجز أهو».

المصرى اليوم

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