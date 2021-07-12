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أحمد موسى: الطريق الدائري الإقليمي «عبقري».. و«مش هتقف ثانية عليه» ()

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أحمد موسى: الطريق الدائري الإقليمي «عبقري».. و«مش هتقف ثانية عليه» (فيديو) أحمد موسى: الطريق الدائري الإقليمي «عبقري».. و«مش هتقف ثانية عليه» ()

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أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالطريق الدائري الإقليمي الذي يمتد من شرق القاهرة حتى طريق الواحات.

وقال موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «طريق عبقري، مش هتقف ثانية عليه، ينقصه إقامة عدد من المحطات عليه»، مشيرا إلى أن الطريق لم يُسلم رسميا حتى الآن.

وتابع: «الطريق يوفر الوقت ويسهل حركة المرور، ويضم 5 حارات في كل اتجاه»، مشيرا إلى أنه تم تخصيص حارة لسيارات النقل.

وأشار إلى أنه من المتوقع وصول أول قطارين كهربائيين أول أغسطس، ليبدأ التشغيل التجريبي مطلع نوفمبر المقبل.

المصرى اليوم

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