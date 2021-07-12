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أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالطريق الدائري الإقليمي الذي يمتد من شرق القاهرة حتى طريق الواحات.

وقال موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «طريق عبقري، مش هتقف ثانية عليه، ينقصه إقامة عدد من المحطات عليه»، مشيرا إلى أن الطريق لم يُسلم رسميا حتى الآن.

وتابع: «الطريق يوفر الوقت ويسهل حركة المرور، ويضم 5 حارات في كل اتجاه»، مشيرا إلى أنه تم تخصيص حارة لسيارات النقل.

وأشار إلى أنه من المتوقع وصول أول قطارين كهربائيين أول أغسطس، ليبدأ التشغيل التجريبي مطلع نوفمبر المقبل.