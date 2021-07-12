محافظ شمال سيناء يعتمد قواعد تنسيق مدارس التمريض (تفاصيل)

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اعتمد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قواعد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالمحافظة للعام الدراسى 2021 / 2022، حيث تم تحديد 260 درجة كحد أدنى للقبول بها .

وأعلن الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم تحديد شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بناء على موافقة الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وطبقا لقواعد وشروط القبول الواردة من الادارة العامة للتعليم الفنى الصحى بوزارة الصحة .

وأشار إلى أن شروط وقواعد القبول هي أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، الحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة لغة انجليزية للعام الدراسي 2020 / 2021، وأن تكون جميع سنوات الدراسة من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي بشمال سيناء، وأن يكون التقديم في نفس مكان الحصول على الشهادة الإعدادية، وألا يقل السن في أول أكتوبر القادم عن 14 عاما و6 أشهر، حيث يتم القبول لأعلى المجاميع المتقدمة بحد أدنى 260 درجة، ويشترط ألا تكون الطالبة متزوجة وألا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة .

كما يشترط ضرورة اجتياز اختبارات الإملاء واللغة الإنجليزية، والحصول على 7 من 10 درجات في الإملاء و5 من 10 درجات في اللغة الإنجليزية، علاوة على اجتياز الكشف الطبي عن طريق القومسيون الطبي، ويشمل كشف نظر وكشف باطنة واختبار المخدرات، وكذا كشف الاختبار الشخصي وكشف الهيئة من حيث: قوة الملاحظة ولباقة الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة والحاسب الآلى والخلو من العيوب الخلقية وحسن المنظر وسلامة النطق والتناسب بين الطول والعرض.. إلى جانب اختبار القدرات ويشمل: الاختبار النفسى عن طريق أخصائى أمراض نفسية .

وأضاف الدكتور أحمد عبدالفتاح مدير ادارة التدريب والمدارس أنه سيتم دخول أبناء الشهداء ضمن الاختبارات الشفوية والتحريرية ليتم قبولهم ضمن النسبة المحددة بدون حد أدنى للمجموع، مع احضار شهادة تثبت أن أحد الوالدين من شهداء الواجب الوطني .

وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة هي بيان نجاح من الصف الأول الابتدائى حتى الثانى الاعدادى من الادارة التعليمية، بيان نجاح الصف الثالث الاعدادى من مديرية التربية والتعليم، شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة وصورتين منها، صورة استمارة الشهادة الاعدادية.. مع احضار الأصل للمطابقة، صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر، عدد 4 صور شخصية للطالب أو الطالبة مكتوبا خلفها: الاسم، افادة من جهة عمل الوالد ومكان عمله، شهادة حسن سير وسلوك للطالب أو الطالبة من المدرسة الاعدادية .

وأنه في حالة اجتياز الاختبارات يتم اتخاذ اقرارات على الطالب أو الطالبة وولى الأمر بقبول العمل في المواقع بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة، عدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة وعدم النقل إلى مدرسة أخرى أثناء فترة الدراسة .

وأضاف أنه تم تحديد الأعداد المطلوبة لكل مدرسة بواقع: 30 طالبا من البنين و30 طالبة من البنات بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالعريش، 30 طالبا من البنين و30 طالبة من البنات بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض ببئر العبد، 30 طالبا وطالبة بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالشيخ زويد ( من أبناء الشيخ زويد ورفح )، 30 طالبا وطالبة بنخل ( من أبناء نخل والحسنة ) .

ويبدأ تقديم الملفات بالمدارس اعتبارا من يوم 25 يوليو الجارى وحتى يوم 29 يوليو الجارى، وتم تحديد اختبارات الاملاء واللغة الانجليزية يوم 8 أغسطس المقبل لجميع المتقدمين في مدرجات جامعة العريش.. كما تحدد موعد كشف الهيئة أيام: 10 أغسطس المقبل بالنسبة للمتقدمين إلى المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالعريش، يوم 11 أغسطس للمتقدمين إلى المدرسة الثانوية الفنية للتمريض ببئر العبد، ويوم 12 أغسطس للمتقدمين إلى المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالشيخ زويد ونخل.. وذلك في مقر قاعة التدريب أعلى المعمل المشترك بمستشفى العريش العام .