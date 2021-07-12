«سكر على مربى».. وائل كفوري يحقق 2 مليون مشاهدة في 24 ساعة بـ«البنت القوية»

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خصلات شعر رمادية.. تي شيرت وشورت صيفي.. نظارة شمسية في أغلب المشاهد ..ظهور بسيط بعفوية وسط أصدقائه داخل منزله وهو يعد مشروبات الفواكه الصيفية حول حمام السباحة..إطلالة مختلفة للفنان اللبناني وائل كفوري في أغنيته الجديدة «البنت القوية» التي تجاوزت 2 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة منذ طرحها وحققت نجاحًا كبيرا بعد طرح برومو قصير منها قبل يومين حمل مقطع «ياويلي من حبها..سكر على مربى» لينتشر انتشارا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم أن البعض شبه المقطع الدعائي بأغنية المهرجانات الشعبية الشهيرة «سكر محلي محطوط على كريمة» للمطربين عمر كمال وحسن شاكوش إلا أن أغنية كفوري «البنت القوية» جاءت مختلفة في إيقاعاتها وجملها اللحنية إلى جانب كونها باللهجة اللبنانية..وعدم ظهور أي موديل في الكليب.

واحتلت الأغنية المرتبة الثالثة في أكثر الأغاني مشاهدة عالميا على يوتيوب أمس YouTube world trending.

‏أغنية «البنت القوية» من كلمات وألحان سليم عساف.