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القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021

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القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021

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قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إقامة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا على محمد الخامس في المغرب بدون حضور جماهيري بسبب تداعيات انتشار في العالم .

وتأهل الاهلي إلى نهائي دوري الأبطال الأفريقي بعد تفوقه على الترجي التونسي وتحقيق الفوز عليه ذهابًا وإيابًا في أحد أهم المواجهات الكلاسيكية في القارة الأفريقية .

وفاز الأهلي في العاصمة تونس بنتيجة 1- 0، كما حقق الفوز في لقاء الإياب بنتيجة 3- صفر.

و تأهل كايزر تشيفز الجنوب أفريقي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تفوقه على الوداد المغربي حيث فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، وتعادل في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بدون أهداف .

تنقل بين سبورت BEIN Sport مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا على قنواتها بشكل حصري في المنطقة العربية .

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وكايزر شيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا على قناة beIN Sports HD 4 و

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المصرى اليوم

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