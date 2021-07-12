«زراعة النواب» توصي بتشكيل لجنة من 4 جهات حكومية لبحث أزمة تبعية أرض قريتين (التفاصيل )

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أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، بتشكيل لجنة تضم كلا من هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى ومحافظة الدقهلية والسجل العينى، بالإضافة إلى نواب لجنة الزراعة بالمجلس، لزيارة قريتى منشأة الإخوة والزريقى بمحافظة الدقهلية على أرض الواقع عقب اإجازة العيد، لبحث مشكلة تبعية وملكية مساحات الأرض المقيم عليها الأهالى بالقريتين، وإيقاف أي إجراءات ضد المواطنين لحين الوصول لحل نهائي للمشكلة ورفع الظلم عن المواطنين.

جاء ذلك بعد مناقشة اللجنة خلال اجتماعها، ٥ طلبات إحاطة مقدمة من النواب هشام الحصرى، وآية فوزى، وإيهاب أنيس، وأسامة عبدالعاطى، ومحمد السعيد، وشريف الجبلى، بشأن تسليم جزء من أراضى الإصلاح الزراعى بقريتى منشأة الإخوة والزريقى بمركزى أجا والسنبلاوين بالدقهلية إلى هيئة الأوقاف بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣، ما أدى إلى وقوع ظلم كبير على عشرات الآلاف من المواطنين، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى والسجل العينى، وعدد من الأهالى ومجموعة من شباب برلمان مصر.

وشدد النائب هشام الحصري على أهمية الاجتماع في فك الااشتباك بين جهتين بالدولة وهما هيئة الإصلاح الزراعى وهيئة الأوقاف، والذى يتسبب في عدم استقرار أوضاع الأهالى على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي يولى فيه الرئيس السيسى اهتماما كبيرا بالمواطنين البسطاء، ضرورة، مشيرا إلى ضرورة حسم تلك المشكلة التي يعانى منها المواطنون منذ عشرات السنوات، حتى يشعر المواطن بالأمان في منزله.

وقال الحصري إن المشكلة تكمن في أن جزء من أرض قريتى منشأة الإخوة والزريقى، كانت مملوكة للأوقاف، وبعد تسليمها إلى الإصلاح الزراعى، ولكن مع صدور القانون رقم ٤٢ لعام ١٩٧٣ تم رد تلك المساحة لهيئة الأوقاف بطريق الخطأ، حيث نص القانون على ان يقتصر الرد على الاراضى الزراعية التي لم يتم التصرف فيها وغير المباني بالقرى، مؤكدا وجود خطابات من الإصلاح الزراعى، تعترف بذلك الخطأ، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على استقرار أوضاع المواطنين.

من جانبه قال النائب عبدالسلام الحبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، ان هدفنا جميعا تحقيق مصلحة المواطنين، من خلال التنسيق بين نواب النواب والشيوخ، مؤكدا أن حق المواطنين أمر مشروع، نظرا لأنهم يقيمون على تلك الأرض منذ ٦٠ عاما، متابعا: «انتقال ولاية الأرض من جهة لأخرى، يجب ألا يتأثر المواطن بهذه الإجراءات التي تتم بين جهتين.

وأكد الجبلى أن المواطنين سبق لهم سداد أقساط الأرض، وبالتالي يكون الأمر منتهيا وواضحا، وما يجب أن يتم هو تصحيح الخطأ الذي وقع من قبل خلال تطبيق القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣.

وأيدته النائبة آية فوزى فتى، مشيرة، إلى ان التسليم الذي جرى بين هيئة الإصلاح وهيئة الأوقاف، تم بالخطأ، في الوقت الذي يقيم فيه الاهالى على تلك المساحة التي توارثوها عن آبائهم منذ ستين عاما.

وأشارت إلى وجود خطابات رسمية من هيئة الإصلاح تؤكد ارتكاب الهيئة لذلك الخطأ.

واستعرضت فوزى، الوضع الحالي للأهالى، موضحة ان هناك مأساة يعيشها الأهالى كل يوم، حيث تطالبهم الأوقاف بقيمة ايجارية وحق انتفاع باهظ، وتزداد بشكل سنوي، الأمر الذي يعرض الأهالى للسجن والغرامة، حيث يوجد أهالى حاليا في السجن وأخرين يتم جمع تبرعات لإخراجهم من السجن.

وأكدت أن تلك المشكلة تؤرق الأهالى وتشعرهم بعدم الاستقرار، ما يؤثر بالسلب على دراستهم وحياتهم الشخصية.

وشدد النائب إيهاب أنيس، على ضرورة حل تلك المشكلة، مشيرا إلى أن مساحة الـ٣١ فدانا بمنشأة الإخوة، تأتى ضمن مساحة إجمالية ٨٥٦ فدانا، تم تسليمها من الأوقاف للإصلاح في الستينات، من خلال قانون الاستبدال، والذى تم بمقابل نقدى، مشيرا إلى أن هيئة الإصلاح الزراعى سددت قيمة تلك الأرض للأوقاف، متابعا، وكذلك الأمر في قرية الزريقى بالسنبلاوين.

وتابع أنيس: تم البناء على تلك الأرض منذ أكثر من ٦٠ سنة، ولكن المشكلة ظهرت بعد صدور القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣، وهو القانون الذي يحتاج تفسيرا من الإصلاح الزراعى أكثر من الأوقاف، مستعرضا شروط الاسترداد التي نص عليها القانون، والتي لاتنطبق على حالتى قريتى منشأة الإخوة والزريقى.

وأكد أنيس: للأسف الشديد هيئة الأوقاف بدأت تتعامل مع المواطنين على أنها مالكة تلك الأرض، وتستخدم سلاح القانون، بالمخالفة للقانون.

وطالب أنيس بوقف الإجراءات التي تقوم بها الأوقاف، تجاه الأهالى، والتدخل لإنهاء أزمة تبعية الأرض.

وقال النائب أسامة عبدالعاطى، إن المواطن البسيط ليس له ذنب في الأزمة، مطالبا بوقف الإجراءات لحين الفصل في المشكلة، مشيرا إلى أهمية صدور توصية بوقف كافة الإجراءات ضد المواطنين.

وأيده في ذلك النائب محمد السعيد، مشيرا إلى أن المشكلة واضحة، وأن الأهالى مظلومين ويعانون مأساة يومية، حيث حصل بعض المواطنين على أحكام قضائية تفيد سدادهم قيمة الأرض، ورغم ذلك مازالت هناك إجراءات ضدهم من جانب الأوقاف.

وتابع: «لا يجوز أن تستمر تلك المشكلة في ظل وجود الرئيس السيسى، مطالبا بحل جذرى لها».

وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشيؤون الإفريقية بالمجلس، أن الأزمة تتطلب تنسيق حكومي كبير بحضور الوزراء، حتى لايضيع حق المواطنين.

وهو ما عقب عليه النائب هشام الحصرى، بأن حال عدم توصل اللجنة لحل حاسم مع المسئولين الحاضرين للإجتماع، سيتم دعوة الوزراء المختصين لحل الأزمة