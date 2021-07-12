«زراعة النواب» توصي بتشكيل لجنة من 4 جهات حكومية لبحث أزمة تبعية أرض قريتين (التفاصيل )

اشترك لتصلك أهم الأخبار
أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، بتشكيل لجنة تضم كلا من هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى ومحافظة الدقهلية والسجل العينى، بالإضافة إلى نواب لجنة الزراعة بالمجلس، لزيارة قريتى منشأة الإخوة والزريقى بمحافظة الدقهلية على أرض الواقع عقب اإجازة العيد، لبحث مشكلة تبعية وملكية مساحات الأرض المقيم عليها الأهالى بالقريتين، وإيقاف أي إجراءات ضد المواطنين لحين الوصول لحل نهائي للمشكلة ورفع الظلم عن المواطنين.
جاء ذلك بعد مناقشة اللجنة خلال اجتماعها، ٥ طلبات إحاطة مقدمة من النواب هشام الحصرى، وآية فوزى، وإيهاب أنيس، وأسامة عبدالعاطى، ومحمد السعيد، وشريف الجبلى، بشأن تسليم جزء من أراضى الإصلاح الزراعى بقريتى منشأة الإخوة والزريقى بمركزى أجا والسنبلاوين بالدقهلية إلى هيئة الأوقاف بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣، ما أدى إلى وقوع ظلم كبير على عشرات الآلاف من المواطنين، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى والسجل العينى، وعدد من الأهالى ومجموعة من شباب برلمان مصر.
وشدد النائب هشام الحصري على أهمية الاجتماع في فك الااشتباك بين جهتين بالدولة وهما هيئة الإصلاح الزراعى وهيئة الأوقاف، والذى يتسبب في عدم استقرار أوضاع الأهالى على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي يولى فيه الرئيس السيسى اهتماما كبيرا بالمواطنين البسطاء، ضرورة، مشيرا إلى ضرورة حسم تلك المشكلة التي يعانى منها المواطنون منذ عشرات السنوات، حتى يشعر المواطن بالأمان في منزله.
وقال الحصري إن المشكلة تكمن في أن جزء من أرض قريتى منشأة الإخوة والزريقى، كانت مملوكة للأوقاف، وبعد تسليمها إلى الإصلاح الزراعى، ولكن مع صدور القانون رقم ٤٢ لعام ١٩٧٣ تم رد تلك المساحة لهيئة الأوقاف بطريق الخطأ، حيث نص القانون على ان يقتصر الرد على الاراضى الزراعية التي لم يتم التصرف فيها وغير المباني بالقرى، مؤكدا وجود خطابات من الإصلاح الزراعى، تعترف بذلك الخطأ، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على استقرار أوضاع المواطنين.
من جانبه قال النائب عبدالسلام الحبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، ان هدفنا جميعا تحقيق مصلحة المواطنين، من خلال التنسيق بين نواب النواب والشيوخ، مؤكدا أن حق المواطنين أمر مشروع، نظرا لأنهم يقيمون على تلك الأرض منذ ٦٠ عاما، متابعا: «انتقال ولاية الأرض من جهة لأخرى، يجب ألا يتأثر المواطن بهذه الإجراءات التي تتم بين جهتين.
وأكد الجبلى أن المواطنين سبق لهم سداد أقساط الأرض، وبالتالي يكون الأمر منتهيا وواضحا، وما يجب أن يتم هو تصحيح الخطأ الذي وقع من قبل خلال تطبيق القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣.
وأيدته النائبة آية فوزى فتى، مشيرة، إلى ان التسليم الذي جرى بين هيئة الإصلاح وهيئة الأوقاف، تم بالخطأ، في الوقت الذي يقيم فيه الاهالى على تلك المساحة التي توارثوها عن آبائهم منذ ستين عاما.
وأشارت إلى وجود خطابات رسمية من هيئة الإصلاح تؤكد ارتكاب الهيئة لذلك الخطأ.
واستعرضت فوزى، الوضع الحالي للأهالى، موضحة ان هناك مأساة يعيشها الأهالى كل يوم، حيث تطالبهم الأوقاف بقيمة ايجارية وحق انتفاع باهظ، وتزداد بشكل سنوي، الأمر الذي يعرض الأهالى للسجن والغرامة، حيث يوجد أهالى حاليا في السجن وأخرين يتم جمع تبرعات لإخراجهم من السجن.
وأكدت أن تلك المشكلة تؤرق الأهالى وتشعرهم بعدم الاستقرار، ما يؤثر بالسلب على دراستهم وحياتهم الشخصية.
وشدد النائب إيهاب أنيس، على ضرورة حل تلك المشكلة، مشيرا إلى أن مساحة الـ٣١ فدانا بمنشأة الإخوة، تأتى ضمن مساحة إجمالية ٨٥٦ فدانا، تم تسليمها من الأوقاف للإصلاح في الستينات، من خلال قانون الاستبدال، والذى تم بمقابل نقدى، مشيرا إلى أن هيئة الإصلاح الزراعى سددت قيمة تلك الأرض للأوقاف، متابعا، وكذلك الأمر في قرية الزريقى بالسنبلاوين.
وتابع أنيس: تم البناء على تلك الأرض منذ أكثر من ٦٠ سنة، ولكن المشكلة ظهرت بعد صدور القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣، وهو القانون الذي يحتاج تفسيرا من الإصلاح الزراعى أكثر من الأوقاف، مستعرضا شروط الاسترداد التي نص عليها القانون، والتي لاتنطبق على حالتى قريتى منشأة الإخوة والزريقى.
وأكد أنيس: للأسف الشديد هيئة الأوقاف بدأت تتعامل مع المواطنين على أنها مالكة تلك الأرض، وتستخدم سلاح القانون، بالمخالفة للقانون.
وطالب أنيس بوقف الإجراءات التي تقوم بها الأوقاف، تجاه الأهالى، والتدخل لإنهاء أزمة تبعية الأرض.
وقال النائب أسامة عبدالعاطى، إن المواطن البسيط ليس له ذنب في الأزمة، مطالبا بوقف الإجراءات لحين الفصل في المشكلة، مشيرا إلى أهمية صدور توصية بوقف كافة الإجراءات ضد المواطنين.
وأيده في ذلك النائب محمد السعيد، مشيرا إلى أن المشكلة واضحة، وأن الأهالى مظلومين ويعانون مأساة يومية، حيث حصل بعض المواطنين على أحكام قضائية تفيد سدادهم قيمة الأرض، ورغم ذلك مازالت هناك إجراءات ضدهم من جانب الأوقاف.
وتابع: «لا يجوز أن تستمر تلك المشكلة في ظل وجود الرئيس السيسى، مطالبا بحل جذرى لها».
وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشيؤون الإفريقية بالمجلس، أن الأزمة تتطلب تنسيق حكومي كبير بحضور الوزراء، حتى لايضيع حق المواطنين.
وهو ما عقب عليه النائب هشام الحصرى، بأن حال عدم توصل اللجنة لحل حاسم مع المسئولين الحاضرين للإجتماع، سيتم دعوة الوزراء المختصين لحل الأزمة