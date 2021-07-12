العراق: ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى الناصرية إلى 36 قتيلا وعشرات الجرحى

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أعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار العراقية، استشهاد أكثر من 36 شخصاً وإصابة 5 آخرين بحادث حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي (ع) الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا.

وقال الناطق الرسمي لمديرية صحة ذي قار عمار الزاملي لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن «36 شهيداً و5 جرحى سجلت جراء حريق مركز النقاء، وتمت السيطرة على الحريق».

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اندلع حريق داخل مركز عزل مصابي فيروس كورونا بمستشفى الامام الحسين (ع) في محافظة ذي قار.

وقال مراسلنا: إن حريقاً اندلع مساء اليوم الاثنين في مركز عزل مصابي فيروس كورونا في مستشفى الامام الحسين (عليه السلام)، لافتا إلى ان السلطات تقوم باخلاء المرضى.

من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان «فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق في مركز محافظة ذي قار داخل مستشفى الحسين التعليمي».