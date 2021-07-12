بعد انتشار خبر انتحاره.. طالب ثانوية عامة: أنا عزيت في نفسي

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كشف عبداللطيف الشناوي، طالب ثانوية عامة، تفاصيل انتشار خبر وفاته بعد أحد امتحانات الثانوية العامة، منوهًا بأنه تفاجأ بعد امتحان اللغة العربية لشعبة العلمي بالثانوية العامة بانتشار خبر وفاته، كما تفاجأ بأن صورته منشورة على الخبر.

وأضاف «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن خبر وفاته ظهر أمامه من خلال «بوست» منتشر عبر «فيسبوك»، متابعًا: «أنا عزيت في نفسي.. وكلمت اللي ناشر الخبر وقولته الخبر غلط»، إلا أن الخبر انتشر بطريقة سريعة ووصل له مكالمات من الكثير من زملائه.

وأوضح أنه كذب خبر وفاته عبر «فيسبوك»، كما أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نقل عنه المنشور على صفحته الشخصية، مضيفًا: «صورتي نزلت عشان كنت بسأل عن الامتحان قبلها بيوم»، كما أن عائلته عاشوا في حالة من البؤس وقلق.