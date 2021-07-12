أخبار عاجلة

أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تتأهل للدور ربع النهائي بمنافسات التايكوندو -
بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا» -
تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء -
الشركات تعرضت لـ١٦٠ ألف هجوم إلكترونى.. و«كاسبرسكى»: نتوقع المزيد لعمل الموظفين خارج نطاق أمن المؤسسات -
رفع 8058 طن مخلفات من أحياء الجيزة -
تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف -
أولمبياد طوكيو 2020.. علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش.. ومحمد حسن يودع المسابقة -
اولمبياد طوكيو 2020.. أدهم حاتم وضحي هاني يودعان منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة -
حدائق الإسماعيلية في خطر.. حشرة قاتلة تضرب «عاصمة المانجو» -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد انتشار خبر انتحاره.. طالب ثانوية عامة: أنا عزيت في نفسي

Print
بعد انتشار خبر انتحاره.. طالب ثانوية عامة: أنا عزيت في نفسي بعد انتشار خبر انتحاره.. طالب ثانوية عامة: أنا عزيت في نفسي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف عبداللطيف الشناوي، طالب ثانوية عامة، تفاصيل انتشار خبر وفاته بعد أحد امتحانات الثانوية العامة، منوهًا بأنه تفاجأ بعد امتحان اللغة العربية لشعبة العلمي بالثانوية العامة بانتشار خبر وفاته، كما تفاجأ بأن صورته منشورة على الخبر.

وأضاف «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن خبر وفاته ظهر أمامه من خلال «بوست» منتشر عبر «فيسبوك»، متابعًا: «أنا عزيت في نفسي.. وكلمت اللي ناشر الخبر وقولته الخبر غلط»، إلا أن الخبر انتشر بطريقة سريعة ووصل له مكالمات من الكثير من زملائه.

وأوضح أنه كذب خبر وفاته عبر «فيسبوك»، كما أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نقل عنه المنشور على صفحته الشخصية، مضيفًا: «صورتي نزلت عشان كنت بسأل عن الامتحان قبلها بيوم»، كما أن عائلته عاشوا في حالة من البؤس وقلق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء

طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء

أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تتأهل للدور ربع النهائي بمنافسات التايكوندو

أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تتأهل للدور ربع النهائي بمنافسات التايكوندو

بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا»

بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا»

تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء