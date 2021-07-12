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لبنان.. مصدر مطلع يرجح تقديم الحريري تشكيلة حكومية جديدة

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لبنان.. مصدر مطلع يرجح تقديم الحريري تشكيلة حكومية جديدة لبنان.. مصدر مطلع يرجح تقديم الحريري تشكيلة حكومية جديدة

جي بي سي نيوز :- قال مصدر سياسي لبناني مطلع لمراسل الأناضول، السبت، إنه "من المرجح أن يقدم رئيس المكلف سعد الحريري تشكيلة وزارية الأسبوع المقبل إلى الرئيس ميشال عون"‎.

ولم يضف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أي تفاصيل أخرى بالخصوص.

ومؤخرا، لوّح الحريري بالاعتذار عن تشكيل الحكومة إذا استمر تعثر مهمته، وقال في تغريدة عبر تويتر، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، إن "الأولوية هي للتأليف قبل الاعتذار، الذي يبقى خيارا مطروحا".

وفي ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، أعلن الحريري أنه "قدم إلى عون تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص، بعيدا عن الانتماء الحزبي".

إلا أن عون أعلن في وقت لاحق اعتراضه على ما سماه "تفرد الحريري بتسمية الوزراء، خصوصا المسيحيين، دون الاتفاق مع رئاسة الجمهورية".

وكلف عون، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الحريري بتشكيل حكومة، عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب، لتعثر مهمته بتأليفها.‎

لكن الخلافات بينهما تحول دون تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.​​​​​​​

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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