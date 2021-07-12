أخبار عاجلة

أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تتأهل للدور ربع النهائي بمنافسات التايكوندو -
بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا» -
تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء -
الشركات تعرضت لـ١٦٠ ألف هجوم إلكترونى.. و«كاسبرسكى»: نتوقع المزيد لعمل الموظفين خارج نطاق أمن المؤسسات -
رفع 8058 طن مخلفات من أحياء الجيزة -
تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف -
أولمبياد طوكيو 2020.. علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش.. ومحمد حسن يودع المسابقة -
اولمبياد طوكيو 2020.. أدهم حاتم وضحي هاني يودعان منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة -
حدائق الإسماعيلية في خطر.. حشرة قاتلة تضرب «عاصمة المانجو» -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أول رد من وزير التعليم على الفيديو المنتشر للإيحاء بانفلات لجان الثانوية (شاهد)

Print
أول رد من وزير التعليم على الفيديو المنتشر للإيحاء بانفلات لجان الثانوية (شاهد) أول رد من وزير التعليم على الفيديو المنتشر للإيحاء بانفلات لجان الثانوية (شاهد)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للإيحاء بانفلات لجان الثانوية العامة.

وكتب شوقي، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الطالب في هذا الفيديو (محمد عبداالله أحمد عبدالعال) في القسم البريطاني في مدارس للغات Misr Language School في الهرم بالجيزة، وهذا هو امتحان العربي والهوية take home exam ولكن بعض المدارس جمعت الطلاب في الفصول لاستلام الامتحان، وكان هذا بعد اتمام الامتحان في مدارسنا الرسمية».

وتابع: «ولكم أن تحكموا بأنفسكم كيف تم التعامل مع موافقة الوزارة على إراحة الطلاب وأولياء أمورهم بالسماح بعقد الامتحانات لمواد الهوية (للمدارس الدولية) من المنزل، بدلا من النزول إلى اللجان، وكيف يستهين بها الطلاب حتى لا نطالب بالامتحان من المنزل مرة أخرى».

وتابع: «سوف أترك لمدرسة مصر للغات والمسؤولين عنها وأولياء الأمور التصرف الحكيم لمعاقبة هذا العمل الصبياني، وكذلك رسالة إلى من استخدم هذا الفيديو في حملات التشويه والسخرية والصراخ واتهام الدولة، تبينوا وتيقنوا قبل أن تكتبوا وتلقوا بالتهم جزافًا يوما بعد يوم والله المستعان».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف

تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف

رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر

كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر