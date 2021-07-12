أول رد من وزير التعليم على الفيديو المنتشر للإيحاء بانفلات لجان الثانوية (شاهد)

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رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للإيحاء بانفلات لجان الثانوية العامة.

وكتب شوقي، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الطالب في هذا الفيديو (محمد عبداالله أحمد عبدالعال) في القسم البريطاني في مدارس مصر للغات Misr Language School في الهرم بالجيزة، وهذا هو امتحان العربي والهوية take home exam ولكن بعض المدارس جمعت الطلاب في الفصول لاستلام الامتحان، وكان هذا بعد اتمام الامتحان في مدارسنا الرسمية».

وتابع: «ولكم أن تحكموا بأنفسكم كيف تم التعامل مع موافقة الوزارة على إراحة الطلاب وأولياء أمورهم بالسماح بعقد الامتحانات لمواد الهوية (للمدارس الدولية) من المنزل، بدلا من النزول إلى اللجان، وكيف يستهين بها الطلاب حتى لا نطالب بالامتحان من المنزل مرة أخرى».

وتابع: «سوف أترك لمدرسة مصر للغات والمسؤولين عنها وأولياء الأمور التصرف الحكيم لمعاقبة هذا العمل الصبياني، وكذلك رسالة إلى من استخدم هذا الفيديو في حملات التشويه والسخرية والصراخ واتهام الدولة، تبينوا وتيقنوا قبل أن تكتبوا وتلقوا بالتهم جزافًا يوما بعد يوم والله المستعان».