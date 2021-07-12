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وكيل «تضامن النواب»: تغليظ عقوبة التحرش يساهم في الحد من الظاهرة

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وكيل «تضامن النواب»: تغليظ عقوبة التحرش يساهم في الحد من الظاهرة وكيل «تضامن النواب»: تغليظ عقوبة التحرش يساهم في الحد من الظاهرة

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أكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أن تغليظ عقوبة التحرش يساهم بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة التي يعاني منها المجتمع.

وأوضح «فتحي»، في تصريحات صحفية، أن التحرش ظاهرة تؤرق المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة وهو ظاهرة سلبية تمس المجتمع المصري، وتمسّ قيمه وعادات وتقاليده، لافتا إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى مواجهة هذه الظاهرة، وتعمل على القضاء عليها.

وأوضح وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن تغليظ عقوبة التحرش يساعد في الحد من هذه الظاهرة، بجانب التوعية الاجتماعية عبر وسائل الإعلام وفي المؤسسات الدينية، مؤكدًا أن الهدف من تغليظ العقوبة هو عدم تحول التحرش إلى ظاهرة اجتماعية، ومحاولة ردع مرتكبي هذه الأفعال.

وطالب النائب أحمد فتحي، جميع وسائل الإعلام بالقيام بدورها في توعية المواطنين بالتعديلات الجديدة في القانون، وتحذير كل من تسول له نفسه من ارتكاب جريمة التحرش، وتعريف المواطنين بخطورة هذه الظاهرة على المجتمع.

المصرى اليوم

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