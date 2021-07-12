أحمد يونس يحتفل بمؤلفاته للمرة الثانية في معرض الكتاب

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احتفل الكاتب والمذيع أحمد يونس، اليوم الإثنين، باصداراته المرة الثانية خلال اسبوع واحد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ52، وسط حضور كبير من قبل رواد المعرض ومعجبينه.

حيث أقيم حفل التوقيع الأول يوم الجمعة الماضي واستمر الحفل قرابة الست ساعات، حيث بدأ من الساعة الرابعة واستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

وكان اللافت للنظر إقبال كبير من الشباب والمراهقين.

يذكر أن أحمد يونس كاتب ومذيع راديو له عدة برامج ومنها «كلام معلمين»، وصدر له عدة إصدارات ومنها سلسلة كتب «نادر فودة»، والتي صدر منها 6 أجزاء حتى الآن، وصدر مؤخرًا كتابه «خبايا أحمد يونس»، وكتب أحمد يونس هي الأعلى مبيعًا بدار سما للنشر والتوزيع.