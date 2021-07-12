«ثقافتك كتابك» تحقق أعلى المبيعات بمعرض الكتاب

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قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن مشاركة هيئة الكتاب في الدورة الـ52 لمعرض الكتاب من خلال جناح متكامل داخل المبادرة «ثقافتك كتابك» حققت أعلى مؤشرات القياس مبيعا ورواجا.

وأضاف الحاج على، أن عدد النسخ المباعة من خلال المبادرة بلغت حتي اليوم الثاني عشر من أيام المعرض قرابة 61 ألف نسخة، لافتا إلى لأن هذه الأرقام متميزة، مقارنة بالتحديات الصعبة التي نواجهها.

وأوضح رئيس الهيئة أن القرارات التي وجهت بها الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والمتمثلة في حرصها ألا تزيد أسعار الكتب بالمبادرة عن 20 جنيها، فضلا عن تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية إلى 70%، ساهمت في الإقبال الجماهيري المطرد، الذي يشهده المعرض يوما بعد يوم.

وأشار إلى أن قائمة العناوين الأعلى مبيعا وإقبالا من الزوار بجناح الهيئة المصرية العامة للكتاب شملت كتب «شخصية مصر» 4 أجزاء، و«الطاعون» و«أوقات عصيبة»، و«الأخوة الأعداء»، و«المسيح يصلب من جديد»، و«عالم تسكنه الحيوانات»، و«صحراء التتار»، و«كتاب الزنوج»، و«فلاسفة الأندلس»، و«فئران ورجال ورسالة الغفران».

من جانبه، أعرب المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن سعادته بحالة الوعي المجتمعي، التي انعكست على الإقبال الجماهيري على إصدارات الهيئة بالمعرض بفضل قرارات زيادة الطاقة الاستيعابية وحجم التخفيضات المقررة بالمبادرة.

وأضاف عطوة أن مبيعات الهيئة بمبادرة «ثقافتك كتابك» بلغت قرابة 26 ألف نسخة حتى اليوم الثاني عشر من أيام المعرض، حيث شهد الجناح إقبالا كبيرا من الزوار على سلاسل الذخائر، وذاكرة الكتابة، والهوية، وآفاق عالمية، والمسرح العالمي، والفلسفة، وإصدارات النشر الإقليمي، وقطر الندي.

وأوضح «عطوة»، أن الكتب الأعلى مبيعا في جناح الهيئة خلال تلك الفترة هي: «بلاغات النساء»، «المعارف»، «نهج البلاغة»، «مختار الصحاح»، «تدهور الحضارة الغربية»، «مصر الحضارة»، «الثورة العرابية»، «ثلاثية عبدالرحمن الرافعي»، تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر من فجر التاريخ حتى الفتح العربي، وتاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم، «فجر الضمير».

ولفت «عطوة» إلى نفاد بعض العناوين، منها «بطل هذا الزمان»، «الشقيقتان» والأعمال الكاملة لمصطفى عبدالرازق، إضافة إلى الإقبال على سلسلة النشر الإقليمي، التي يبلغ سعرها 1 جنيها، ومجلة قطر الندي التي تبلغ سعرها 3 جنيهات.

كما احتل المركز القومي للترجمة المركز، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، المرتبة الثالثة من بين الأروقة الأعلى رواجا بمبادرة «ثقافتك كتابك» حتى اليوم الثاني عشر، حيث بلغت مبيعاته قرابة 16 ألف نسخة، حيث جاءت العناوين الأكثر مبيعا في جناح المركز «الوالدية ودعم السلوك الإيجابي»، «نهب الفقراء»، و«وقائع ثورة الموريسكيين»، «حياة الإسكندر»، «اليوم الأخير لأدولف هتلر»، «اليهود في الإمبراطورية العثمانية»، «تاريخ أوروبا في العصر الحديث»، «هيرودوت يتحدث عن مصر»، «من الشاطئ الآخر» لطه حسين، و«العقيدة والشريعة في الإسلام».

وقالت رئيسة المركز القومي للترجمة إن المركز يقدم خصماً على أسعار الكتب يصل إلى 50% لطلاب الجامعات الحكومية، وأعضاء نقابات الأطباء، الصحفيين، اتحاد الكتاب، نادي القصة، ذوي الاحتياجات الخاصة، الباحثون الأكادميون، أعضاء القضاء والجيش والشرطة والعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون،إلى جانب خصم لكل رواد المعرض يصل إلى 25% على نسخة واحدة فقط من أي عنوان.

ويأتي ذلك استمرارا لتواصل النجاح المبهر لفعاليات معرض الكتاب، الذي انطلق بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وذلك تشجيعا للاطلاع واقتناء الكتب، بما يساهم في تحقيق أحد محاور استراتيجية وزارة الثقافة لبناء الإنسان وتنمية الوعي والمعرفة.

جدير بالذكر أن مبادرة «ثقافتك كتابك»، تم إطلاقها خلال الدورة الـ52 لمعرض الكتاب، وتضم مئات العناوين من دور النشر، وقطاعات الوزارة، بواقع 11 ناشراً، والتي لا يتجاوز فيها سعر الكتاب 20 جنيهاً؛ وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعهم على القراءة، كما تتضمن المبادرة تنظيم عدد من الأنشطة الافتراضية من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.

وتقام الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان «في القراءة حياة»، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية وأجنبية.