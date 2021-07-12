محافظ الوادي الجديد يعلن نقل مخازن الخردة خارج الكتل السكنية

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قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد نقل جميع مخازن الخردة خارج الكتل السكنية، وذلك حفاظاً علي سلامة المواطنين ومنع تلوث البيئة والحد من الإزعاج داخل المناطق السكنية ، وتكليف رؤساء الأحياء بتحرير مخالفات للقائمين بتجميع المخلفات المنزليه عدا شركات النظافة المتعاقدة علي نظافة المدن .

وفي نفس السياق، قامت اليوم، لجنة برئاسة سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة ،وعدد من القيادات التنفيذية و الأمنية بالمرور علي مخازن الخردة غير المرخصة بمدينة الخارجة وتم تنفيد الإزالة لمخزنين مخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.