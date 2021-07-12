125 رحلة جماعية إلى معرض الكتاب في 12 يوم

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قال أسامة قاسم، مسؤول مبادرة «الرحلات الجماعية» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، عدد الرحلات تخطى 125 رحلة حتي اليوم الثاني عشر للمعرض، ووصل عدد المستفيدين إلى ما يقرب 7000 فرد.

وأضاف «قاسم»، إن المبادرة تيسر دخول مشتركيها إلى المعرض، وإنه تم تكوين فريق عمل لمبادرة الرحلات الجماعية، وكان من أهم ما حرص عليه هذا الفريق أن يتم الرد على جميع الرسائل الواردة إليه عن طريق الخط المخصص للخدمة من خلال تطبيق الواتس آب لحجز الرحلات إلكترونياً، وانطلقت أولى رحلات المبادرة، وتم استقبالها بأرض المعارض يوم الجمعة 2 يوليو.

ولفت إلى أن المبادرة لاقت استحسانا من الجمهور ،الذي حضر معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 من خلال هذه المبادرة وأثنوا جميعا عليها.

وأوضح مسؤول مبادرة «الرحلات الجماعية» أن مبادرة الرحلات الجماعية كانت سببا رئيسيا في استقطاب عدد كبير من رواد المعرض من محافظات شتى، وراعت المبادرة التأكيد على الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، حرصا على صحة الجمهور.