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«المعدول» تستكمل تعليم الأطفال «معنى الوطن» بمعرض الكتاب

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«المعدول» تستكمل تعليم الأطفال «معنى الوطن» بمعرض الكتاب «المعدول» تستكمل تعليم الأطفال «معنى الوطن» بمعرض الكتاب

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ناقشت الكاتبة فاطمة المعدول، اليوم الإثنين، الأطفال عن معنى الوطن، وذلك استكمالا لحلقة أمس، التي خاطبت فيها الآباء عن كيفية تعليم أطفالهم معنى الوطن من خلال الكتب، وذلك من خلال حلقة «في الكتب حياة» ضمن البرنامج الثقافي للطفل المعروض على المنصة الرسمية على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52،

وذكرت "المعدول"، أنه من خلال القصص التي يقرأها الأطفال يمكنهم معرفة المصطلحات مثل كلمة الوطن، وحكت قصة من تأليفها عن طفل لا يعرف ما هو الوطن ويبحث ويتساءل، فيسأل الشمس والقمر والرياح ونهر النيل والأرض، ويخبرونه أنهم جزء من الوطن، فيحتار أكثر ويلجأ لجدته، التي تقول له إن الوطن كلهم مجتمعون، بالإضافة إلى أصدقائه وعائلته وكل الناس التي تعيش حوله وفي المناطق الأخرى، الوطن جدته، والوطن هو نفسه.

المصرى اليوم

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