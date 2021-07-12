مدير توزيع هيئة الكتاب: فعاليات معرض الكتاب مرت بسلام حتى الآن

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قالت وجيدة رضا مصطفى، مدير منافذ البيع والتوزيع بالهيئة المصرية العامة للكتاب، ومشرف منافذ بيع الهيئة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، أن مشاركة الهيئة واجب يجب القيام به، خاصة في هذه الدورة الاستثنائية وجمهورها الاستثنائي أيضا، لأن جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب جمهور مثقف وواعٍ، «في الحقيقة نحن كنا نراهن على ذلك».

واضافت وجيدة مصطفى، إن جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب لديه الكثير من الوعي، ويستوعب أن يحافظ على نفسه، فقارئ الكتاب لا يحتاج توعية وواعٍ بطبعة.

وتابعت أنه حتى الآن تمر فعاليات المعرض بسلام دون أية سلبيات، والفضل يرجع في هذا لوعي الجمهور، ولم يكن هناك داع للتدخل أو طلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد وغيرها، إلا في حالات بسيطة.

وأشارت إلى أنه «من أجل تلك الإجراءات قسموا البارتشنز وجعلوا بينها مسافات أكبر ومدخلين للتحكم في إدخال الجماهير وسهولة التحدث معهم وتوعيتهم والتشديد على الحرص على التباعد، ولهذا قومنا بتقسيم البارتشنز طبقا للموضوعات لكل واحد منهم تصنيف حتى لا يكون هناك تزاحم وضغط».

ولفتت إلى أنهم لديهم عدد من المبادرات الهامة كمبادرة «ثقافتك كتابك» ولها مكان خاص بها وعليها إقبال كبير، كذلك هناك سلسلة «رؤية» للنشر في عشرة أجزاء تابعه لوزارة الأوقاف، وعليها إقبال غير عادي أيضا، «حتى أننا نقوم بتزويدها يوميا».

أما عن الكتب الأكثر مبيعا، قالت إن السلسلتين سابقتي الذكر منهم، خاصة مبادرة «ثقافتك كتابك»، لأن داخلها كل ما يحتاجه القارئ في مختلف المجالات، وكتاب لا تعرف المحال وموسوعة مصر الحضارة بأجزائها العشر وموسوعة مصر القديمة لسليم حسن وكتاب شخصية مصر التي نحضر منها يوميا 50 نسخة لحين نفاد الكمية.

وقالت إنهم يحاولون قدر الإمكان السيطرة، وألا يحصل أحد على تلك الكتب من أجل السوق السوداء، وأنهم حريصون أن تصل إلى يد القراء ليستفادوا منها.

واشارت مدير منافذ البيع والتوزيع بالهيئة المصرية العامة للكتاب، إلى أن معظم طلاب تلك السلاسل والكتب من الطلبة صغار السن، وأبدت سعادتها بوعي الشباب الزائد، فجمهور المعرض لم يعد فقط من كبار السن والعلماء والأساتذة، بل من الطلبة أيضا، وهذا يحفزنا أكثر أن نستمر، لأننا استطعنا أن نؤثر بهم.