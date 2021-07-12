معرض الكتاب يناقش الغزو الفارسي وقناة السويس

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ناقش الدكتور على عبدالحليم، أستاذ الآثار المصرية القديمة، اليوم الإثنين، الجزء الـثالث عشر من موسوعة مصر القديمة، التي ألفها عالم الآثار الراحل سليم حسن، وذلك ضمن محور ملتقى الكتب المعروض على المنصة الإلكترونية لفعاليات البرنامج الثقافي، على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال "عبدالحليم"، إن هذا الجزء يتناول الفترة من الغزو الفارسي وحتى دخول الإسكندر الأكبر مصر، وهي الفترة ما بين الأسرة 27 وحتى نهاية الأسرات المصرية ودخول الإسكندر الأكبر، وأشهر الملوك في تلك الفترة مثل نختنبو آخر ملوك المصريين القدماء.

كما يلقي الجزء الـ13 من موسوعة مصر القديمة، الضوء على نشأة قناة السويس منذ تلك الفترة، عندما كانت تسمى قناة سيزوستريس، وتناول تاريخها وفترات الإهمال والانتعاش التي مرت بها، حتى تم ردمها نهائيا ثم حفرها مرة أخرى حديثا.

يشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للكتاب تحتفي بموسوعة مصر القديمة لسليم حسن، هذا العام خلال الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقد أعادت طباعتها في نسخة حديثة، وأفرد محور كامل لمناقشة جميع أجزاء الموسوعة ضمن البرنامج الثقافي.