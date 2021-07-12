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محافظ قنا يلتقي مستثمري المناطق الصناعية ويحثهم على إقامة مشروعات كثيفة العمالة

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عقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا بعدد من مستثمري المناطق الصناعية، لدراسة أوضاع الاستثمار بمنطقتي كلاحين قفط، وهو بنجع حمادي، في إطار اجتماعه الدوري معهم للوقوف على أهم التحديات والمشكلات التي قد تعرقل مسيرة التنمية بتلك المناطق، وذلك بحضور عدد من القيادات المعنية بملف الصناعة والاستثمار بالمحافظة .

واستمع محافظ قنا خلال اللقاء إلى العديد من المقترحات التي قدمها المستثمرون حول تطوير بيئة الاستثمار، وطموحاتهم للتوسع في أنشطتهم وأعمالهم بالمناطق الصناعية، مؤكدا أن المناطق الصناعية ستشهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة القادمة نظرا لحجم الإنفاق الذي يجري صرفه على أعمال البنية التحتية والتي قد تصل إلى 3 مليارات جنيه.

اجتماع محافظ قنا والمستثمرين

وأكد محافظ قنا أنه يجري التعامل مع أي شكوي بالتنسيق مع الجهات المختصة، من منطلق حرص المحافظة على توفير بيئة جاذبة للمستثمرين باعتبار أن الاستثمار واحد من أهم محاور رؤية 2030، ومن جانبهم أعرب المستثمرين عن شكرهم لسيادته لتواصله الدائم معهم، ولإعطائهم مساحة لطرح مشاكلهم، ولتدخله السريع في حلها.

اجتماع محافظ قنا والمستثمرين

وفي نهاية الاجتماع، طالب محافظ قنا المستثمرين بتقديم عدد من الأفكار غير التقليدية للصناعات كثيفة العمالة التي يمكن إقامتها بمناطق قنا الصناعية، على أن تتولى المحافظة إقامتها بالتنسيق مع الجهات الشريكة من القطاع الخاص.

المصرى اليوم

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