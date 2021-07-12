سامح شكري: أكدت لوزير خارجية إسرائيل ضرورة استئناف المفاوضات على أساس حل الدولتين

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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه أكد لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ضرورة استئناف مفاوضات السلام مع الجانب الفلسطيني على أساس حلّ الدولتين.

وأضاف وزير الخارجية في حديثه لقناة «الغد» أن الجهود المصرية مستمرة في دعم القضية الفلسطينية والوصول لحل سياسي للدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها الشرقية القدس، موضحا أن اتفق مع نظيره الإسرائيلي على استكمال المفاوضات بالدعم المصري للقضية والعمل على إنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وأشار وزير الخارجية إلى أن اتفق أيضا مع نظيره الإسرائيلي على ضرورة التهدئة للاوضاع بالساحة الإسرائيلية وقطاع غزة، لافتًا إلى اللقاء ناقش إعمار قطاع غزة بالإشراف الفلسطيني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني ونيل مطالبه الشرعية والتأكيد على دور مصر بالاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني.