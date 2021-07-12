حلمي طولان : مستعد للظهور على شاشة الأهلي يوميًا

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أكد الكابتن حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي أن محمد شريف مهاجم الأهلي يمتاز بمواصفات عالمية وغير تقليدية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر «حضرة المواطن» :«عندما تعاقدنا مع شريف من الأهلي رأينا أنه سيكون له مستقبل كبير في مركز الهجوم، وبالفعل أثنى الجميع عليه، وعملنا فقط هو مساعدة اللاعب للوصول لأعلى مستوى ممكن».

وتابع : «محمد شريف مع إنبي كان ثاني هدافي الدوري المصري وقدم موسماً متميز ومستمر حتى الآن في التألق مع الفريق، بجانب أفشة، وكانوا اليوم في زيارة سريعة للنادي قبل السفر للنهائي الأفريقي».

وأردف : «لم أكن متفاجئا من حالة الهجوم من بعض المنتميين للزمالك بسبب ظهوري عبر قناة الأهلي، فالرياضة تقرب الجميع وليس التفرقة، وهناك دور مجتمعي لإزالة حالة الإحتقان بين الجماهير».

واختتم:«تشرفت بالتواجد على شاشة الأهلي وقت ظهورها بجانب الكابتن طه بصري لتحليل مباريات الدوري الممتاز والجميع يعاملنا بإحترام، ومستعد للظهور على شاشة الأهلي يوميا».