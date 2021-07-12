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زيلينسكي يرغب بمشاركة واشنطن في تسوية النزاع في دونباس

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زيلينسكي يرغب بمشاركة واشنطن في تسوية النزاع في دونباس زيلينسكي يرغب بمشاركة واشنطن في تسوية النزاع في دونباس

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أعلن رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، أنه لم يتح له الوقت لمناقشة، مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، فكرة انضمام الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى صيغة نورماندي للتسوية الأوكرانية، لكنه يرغب في مشاركة الولايات المتحدة في حل الوضع في دونباس.

وقال الرئيس في مؤتمر مشترك مع المستشارة الألمانية: «بالنسبة لجذب الرئيس بايدن إلى صيغة نورماندي، لم يكن لدينا الوقت للحديث عن ذلك. وأود حقًا أن تساعدنا الولايات المتحدة في حل قضية التسوية السلمية في دونباس وإزالة الاحتلال من أراضينا».

وأشار إلى أن هذا «سيكون بصيغة نورماندي إذا كان المشاركون في نورماندي يؤيدون، وأوكرانيا تدعم ذلك بالتأكيد. أو سيكون بصيغة مختلفة، هذه بالفعل مسألة مفاوضات السيدة ميركل [مع بايدن]، وسأجتمع أيضًا مع الرئيس بايدن، وسأطرح هذه المسألة أيضا».

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