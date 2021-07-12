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أكد الإعلامي سيد على أن أحداث الشغب التي حدثت بعد مباراة إنجلترا وإيطاليا أمس كانت سيئة للغاية.

وأضاف خلال برنامجة «حضرة المواطن» :«الجميع في الهم سواء، فلا يمكن أن يتحدث أحد بعد ذلك عن الإحترام والتحضر والرقي المتواجد هناك، لأن ما حدث خارج أرض الملعب صعب للغاية».

وأكمل : «الشغب الجماهيري متواجد في كل مكان ولكن من الصعب أن يحدث هذا الأمر في مصر لأن هناك حكومة رشيدة والمشجعين لا يصلوا لهذا الكم من الكرة والحقد لدى الآخرين».

واختتم : «مصر القديمة هي التي صدرت الرقي للعالم أجمع وليس الغرب، ولا يمكن لأحد أن يتحدث عن رقي الغرب بعد ما حدث في لقاء إنجلترا وإيطاليا أمس بنهائي اليوم، والعنصرية التي أصابت 3 لاعبين من إنجلترا بسبب ضياع ركلات الجزاء».