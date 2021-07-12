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سيد علي : أم الدنيا رياضياً بدليل ما حدث في نهائي أوروبا

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سيد علي : مصر أم الدنيا رياضياً بدليل ما حدث في نهائي أوروبا سيد علي : أم الدنيا رياضياً بدليل ما حدث في نهائي أوروبا

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أكد الإعلامي سيد على أن أحداث الشغب التي حدثت بعد مباراة إنجلترا وإيطاليا أمس كانت سيئة للغاية.

وأضاف خلال برنامجة «حضرة المواطن» :«الجميع في الهم سواء، فلا يمكن أن يتحدث أحد بعد ذلك عن الإحترام والتحضر والرقي المتواجد هناك، لأن ما حدث خارج أرض الملعب صعب للغاية».

وأكمل : «الشغب الجماهيري متواجد في كل مكان ولكن من الصعب أن يحدث هذا الأمر في لأن هناك حكومة رشيدة والمشجعين لا يصلوا لهذا الكم من الكرة والحقد لدى الآخرين».

واختتم : «مصر القديمة هي التي صدرت الرقي للعالم أجمع وليس الغرب، ولا يمكن لأحد أن يتحدث عن رقي الغرب بعد ما حدث في لقاء إنجلترا وإيطاليا أمس بنهائي اليوم، والعنصرية التي أصابت 3 لاعبين من إنجلترا بسبب ضياع ركلات الجزاء».

المصرى اليوم

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