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أمريكا تحث قادة هايتي على إجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام

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أمريكا تحث قادة هايتي على إجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام أمريكا تحث قادة هايتي على إجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام

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حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، القادة السياسيين في هايتي للعمل على عقد انتخابات حرة ونزيهة في وقت لاحق هذا العام.

جاء هذا بعد زيارة وفد أمريكي لهايتي لتقييم الوضع عقب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس، الأسبوع الماضي، بحسب «رويترز».

وقال وزير الخارجية للصحفيين: «نحث القادة السياسيين على توحيد الدولة حول رؤية أكثر شمولية وسلاما وأمانا وتمهيد الطريق نحو انتخابات حرة ونزيهة هذا العام».

وفي وقت سابق اليوم، قال البيت الأبيض إن مسؤولين أمريكيين كبارا عجزوا خلال زيارة لهايتي عن التوصل لاستنتاجات بشأن الشكل الذي سيبدو عليه مستقبل القيادة السياسية في البلد الواقع في أمريكا اللاتينية.

المصرى اليوم

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