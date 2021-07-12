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اعلن اتحاد كرة اليد عن قائمة لاعبى المنتخب الوطني المشارك في اولمبياد طوكيو 2020، والتى تستعد للسفر إلى اليابان للمشاركة في فاعليات البطولة الكبرى.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي:

كريم هنداوى- محمد عصام الطيار- محمد على- عمر الوكيل «بكار»- يحيى الدرع- على زين- حسن وليد قداح- احمد هشام «دودو»- سيف الدرع- يحيى خالد- احمد الاحمر- محمد هشام سند- ابراهيم المصرى- محمد ممدوح هاشم- وسام سامى نوار- احمد عادل. رئيس بعثة المنتخب الوطنى المصرى في اولمبياد طوكيو كابتن ايمن صلاح والجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى بقيادة روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني- أنطونيو يورينتي مدرب مساعد- فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى- دكتور محمد شوقى طبيب المنتخب- كابتن نور ابو زيد مدير المنتخب.