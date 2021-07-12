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إهمال شديد.. رئيس «إعلام النواب»: حديقة الحيوان بلا حيوانات و«الأسماك» بلا أسماك

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إهمال شديد.. رئيس «إعلام النواب»: حديقة الحيوان بلا حيوانات و«الأسماك» بلا أسماك إهمال شديد.. رئيس «إعلام النواب»: حديقة الحيوان بلا حيوانات و«الأسماك» بلا أسماك

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أكدت درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن حديقتي الأورمان والحيوان ثروة قومية وأصل مصري قدير ونوع من التميز في ، كما أنهما متنزه عام للجمهور للترفية، مشددة على أنها كانت في زيارة لهما وحزنت كثيرًا من المشهد الموجود، ما جعلها تتقدم بطلب إحاطة إلى وزراء الزراعة والتنمية المحلية والسياحة والآثار.

وأضافت «شرف الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة والناس»، أن حديقة الحيوان أصبحت بلا حيوانات، منوهة إلى أن حال الحديقتين يحزن له الجميع، إذ أن الحديقتين على مساحة كبير ولهما تاريخ عريق، لذلك يجب الاهتمام بها، مؤكدة أن الحيوانات ضعيفة بدنيًا والطيور ضعيفة وتواجد الباعة الجائلين، وهناك حالة من الإهمال الشديد.

وأوضحت أن البحيرات في حديقة الحيوان تمتلئ بالمياه الراكدة التي تصل لحد العفن، منوهة إلى أن حديقة الأسماك نظيفة ومنظمة إلى حد كبير، إلا أنها ليس بها أسماك، مشددة على أن الردود من المسؤولين في حديقة الحيوان كانت محزنة لها، ويجب منع الباعة الجائلين.

المصرى اليوم

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