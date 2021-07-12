خبير: الكرملين ليس لديه وجهة نظر بشأن سد النهضة

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قال تيمور دويدار، الخبير في الشأن الروسي، إن هناك شقين بخصوص كلمة الممثل الروسي في جلسة مجلس الأمن، الأول هو أن قضية سد النهضة تم بحثها في مجلس الأمن، وهذه كانت صعوبة لأن مجلس الأمن لا يبحث قضايا تخص البنية التحتية.

وأضاف تيمور دويدار، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، أن الشق الآخر هو أن الموقف الروسي يؤكد أن الكرملين ليس لديه وجهة نظر بشأن سد النهضة، لذلك روسيا تقول دائما نحن على حياد.

وأوضح أنه لا توجد وجهة نظر محددة من ناحية الإدارة الروسية تجاه قضية سد النهضة، ولكن يمكن أن يحدث اهتمام اذا طلب دول المصب الثلاثة تدخل الرئيس الروسي بوتين في هذه القضية.

وأشار إلى أن روسيا ورثة الاتحاد السوفيتي، ولكنها ليست الاتحاد السوفيتي، لافتاً إلى أن روسيا تستطيع أن تقدم تجارة السلاح ومشروعات الطاقة، مؤكدا أن الشارع الروسي يعلم جيدا ما هي مصر وليس هناك أي شيء عدواني.