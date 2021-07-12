"فلكية جدة": الزهرة يقترن بالمريخ بعد غروب شمس الغد بـ 50 دقيقة

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سيفصل بينهما نصف درجة في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه سيُرصد بسماء السعودية والوطن العربي، بعد غروب الشمس يوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 بنحو 50 دقيقة، اقتران كوكب الزهرة بكوكب المريخ بالأفق الغربي، حيث سيفصل بينهما نصف درجة فقط، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأوضح أن كوكب الزهرة سيكون واضحًا كنقطة ضوئية فضية ساطعة، أما المريخ فقد لا يلاحظ للوهلة الأولى أسفل يسار الزهرة (بالنسبة للراصد) بسبب الوهج من كوكب الزهرة، لكنهما لن يكونا قريبين للغاية بحيث لا يمكنك الفصل بينهما بالعين المجردة.

وأضاف: "ضع في اعتبارك الاختلاف في السطوع بين الاثنين حيث إن كوكب الزهرة (3.9-) والمريخ (+1.8)، وهو فرق ست درجات يجعل المريخ أخفت بمقدار 200 مرة من كوكب الزهرة؛ لذلك ربما سيكون هناك حاجة إلى استخدام المنظار لرؤية الكوكب الأحمر، وعند الرصد عبر التلسكوب سوف يظهران في مجال الرؤية نفسه".

وأشار إلى أن "المريخ يبدو خافتًا جدًا لأنه يقع تقريبًا على الجانب الآخر من الشمس بالنسبة الأرض على بعد نحو 372 مليون كيلومتر. أما كوكب الزهرة يبعد 213 مليون كيلومتر ويبلغ قطره ضعف قطر المريخ وحوله غطاء سحابي دائم يتفوق في عكس ضوء الشمس، وسواء كان خافتًا أم لا، فمن المهم رؤية خفوت المريخ وكيف سيكون لمعانه عند ظهوره في التقابل العام المقبل 2022".

ووضح أنه "بشكل عام في وقت اقترانهما سيكون الزهرة والمريخ متجهين ظاهريًا إلى قلب الأسد، وعليه سوف يقترن الزهرة مع قلب في 21 يوليو 2021 حيث سيمر بمقدار 1.2 درجة شمال هذا النجم، وبعد ذلك في 29 يوليو 2021 سيلتقي المريخ مع بقلب الأسد، وسيمر بمقدار 0.7 درجة شمال هذا النجم الأكثر سطوعًا منه".

وقال إنه "نظرًا لأن جميع الكواكب تدور في المستوى نفسه تقريبًا فعندما ننظر نحوها من الأرض، يبدو أنها تتداخل من وقت لآخر عندما تكون على خط رؤيتنا وقد لا نفكر في المسافة التي تفصل الكواكب عن بعضها بعضًا لأن أعيننا لا تستطيع استشعار العمق الذي يتجاوز الكيلومتر".

وأكد أن الزهرة والمريخ يقتربان ظاهريًا من بعضهما يومًا بعد يوم منذ أسابيع بعد عودة الزهرة إلى سماء المساء، بعد اقترانه مع الشمس في 26 مارس 2021، وفي مساء يوم الثلاثاء، سوف يبدوان وكأنهما يتلامسان تقريبًا".

يُذكر أن الزهرة والمريخ سيكونان أقرب ما يكون في هذا اليوم، بل وحتى في غضون بضع ليالٍ حتى الأربعاء، بالطبع، كل هذا مجرد وهم على خط البصر؛ لأن الكواكب تفصل بينها ملايين الكيلومترات، لكن تبدو أنها قريبة من بعضها من منظور نل على الأرض فقط".