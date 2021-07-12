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وزير الخارجية: زيارة مرتقبة للرئيس إلى بروكسل

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وزير الخارجية: زيارة مرتقبة للرئيس السيسي إلى بروكسل وزير الخارجية: زيارة مرتقبة للرئيس إلى بروكسل

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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن حريصة على دعم علاقاتها مع أوروبا، مشيرا إلى أن هناك زيارة مرتقبة للرئيس عبدالفتاح إلى بروكسل قريبا جار الإعداد لها.

وأضاف وزير الخارجية، في حديثه لقناة «الغد»، أن رسالة الرئيس السيسي لرسالة المجلس الأوروبي تضمن التزام مصر بدعم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بكل المناحي السياسية والاقتصادية واستمرار العلاقات الثنائية التي تخدم مصالح الطرفين المشتركة.

وأوضح وزير الخارجية، أن زيارته لبروكسل تتناول التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي ومصر وتحقيق السلام والاستقرار المنطقة والشرق الأوسط

المصرى اليوم

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