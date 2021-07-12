وزير التنمية المحلية: اعتماد 1.79 مليار جنيه لمنظومة الأمن والإطفاء والمرور بالمحافظات

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أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اعتماد مبلغ 1.79 مليار جنيه لمنظومة الأمن والإطفاء والمرور بالمحافظات، من خلال الخطة الاستثمارية الجديدة بالمحافظات.

وقال الوزير، في بيان صحفي الإثنين، إنه سيتم استغلال هذه الاعتمادات في إقامة نقاط إطفاء، وأكشاك مرور، وتوريد سيارات إطفاء، وأوناش إنقاذ، وأجهزة ومعدات متنوعة بمختلف المحافظات.

كان وزير التنمية المحلية، قد أعلن اعتماد 19.8 مليار جنيه لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك من خلال الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالى 2021/2022 .