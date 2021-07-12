«التخطيط»: تخصيص 110 ملايين جنيه لمديريات الشباب والرياضة

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قال مصطفي عبدالمعين، مسؤول الرياضة بوزارة التخطيط، إن الموازنة الجديدة التي اعتمدتها الوزارة، بشأن وزارة الشباب والرياضة والمديريات، راعت الأولويات الأساسية لمتطلبات الشباب.

وأوضح عبدالمعين، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن وزارة التخطيط خصصت 660 مليون جنيه لميزانية الشباب بالوزارة، و110 ملايين جنيه للمديريات .

وأوضح أن هناك تنسيق مستمر بين قطاع الرياضة بوزارة التخطيط، والمجلس القومي للشباب والمديريات، من خلال وضع خطة خمسية، للانتهاء من جميع مشروعات مراكز الشباب التي تم بدء العمل فيها ولم تنته حتي الآن.

وأشار إلى أن الفترة الحالية شهدت تنظيم عدد من الزيارات الميدانية، التي ضمت مسؤولين بقطاع الرياضة بوزارة التخطيط، وعدد من قيادات وزارة الشباب، لمتابعة بعض الأعمال المتعلقة بالمدن الشبابية، والوقوف على الميزانية التي تحتاجها.