محمد عادل حسني: الألعاب الفردية أسهل وأيسر من «الجماعية» ونتائجها أكثر دقة

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كشف محمد عادل حسني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أنه يخطط لرعاية اللاعبين الصغار في الألعاب الفردية، مستهدفًا الوصول معهم لمنصات التتويج العالمية والأولمبية، لأن العمل مع النشء يؤتي ثماره بشكل أدق بعد إكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة.

وأوضح حسني، في تصريحات صحفية، أنه يميل لرعاية الألعاب الفردية لأن التعامل معها أسهل وأيسر من التعامل مع الألعاب الجماعية مثل كرة القدم وكرة اليد، ونتائجها تأتي سريعًا وتكون أكثر دقة.

وتابع: «قررت رعاية الاتحاد الأفريقي للتايكوندو، بعد رؤيتي مستويات اللاعبين والمنافسات في بطولة أفريقيا التي استضافتها المغرب، وقررت رعاية الاتحاد المصري للخماسي الحديث، قبل رعاية أحمد أسامة الجندي أحد أبرز اللاعبين المصريين، والذي توج منذ أيام ببرونزية بطولة العالم للخماسي الحديث، وتأهل على إثرها لأولمبياد طوكيو».

وأضاف: «المسؤولية الاجتماعية هي التي شجعتني على دعم ورعاية الأبطال الرياضيين، حيث نشعر بالفخر لرعاية بطل ينجح ويتألق ويرفع اسم وعلم مصر في كل الأحداث الدولية والعالمية».

وتمنى حسني حصول البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة على ما لا يقل عن 3 أو 4 ميداليات.