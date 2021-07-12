محمد عادل حسني: الألعاب الفردية أسهل وأيسر من «الجماعية» ونتائجها أكثر دقة

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كشف محمد عادل حسني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أنه يخطط لرعاية اللاعبين الصغار في الألعاب الفردية، مستهدفًا الوصول معهم لمنصات التتويج العالمية والأولمبية، لأن العمل مع النشء يؤتي ثماره بشكل أدق بعد إكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة.
وأوضح حسني، في تصريحات صحفية، أنه يميل لرعاية الألعاب الفردية لأن التعامل معها أسهل وأيسر من التعامل مع الألعاب الجماعية مثل كرة القدم وكرة اليد، ونتائجها تأتي سريعًا وتكون أكثر دقة.
وتابع: «قررت رعاية الاتحاد الأفريقي للتايكوندو، بعد رؤيتي مستويات اللاعبين والمنافسات في بطولة أفريقيا التي استضافتها المغرب، وقررت رعاية الاتحاد المصري للخماسي الحديث، قبل رعاية أحمد أسامة الجندي أحد أبرز اللاعبين المصريين، والذي توج منذ أيام ببرونزية بطولة العالم للخماسي الحديث، وتأهل على إثرها لأولمبياد طوكيو».
وأضاف: «المسؤولية الاجتماعية هي التي شجعتني على دعم ورعاية الأبطال الرياضيين، حيث نشعر بالفخر لرعاية بطل ينجح ويتألق ويرفع اسم وعلم مصر في كل الأحداث الدولية والعالمية».
وتمنى حسني حصول البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة على ما لا يقل عن 3 أو 4 ميداليات.